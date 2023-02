Drei Jahre Corona : Wenn die Maske fällt

Hände können mitunter das erzählen, wofür Worte manchmal nicht ausreichen. Hände, die geknetet werden, Hände, die in einer Mi­schung aus Wut und Verzweiflung die Augen verbergen, Hände, die Menschen einander reichen. Das gilt auch für die Corona-Pandemie – und deren fast wortloses Ende: Knapp drei Jahre nach den ersten Infektionen ist der Handschlag längst wieder da.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



An diesem Donnerstag verschwindet nun eines der letzten sichtbaren Zeichen der Seuche, die Pflicht zum Tragen einer Maske im öffentlichen Nahverkehr. Das Virus scheint nun zum Alltag dazuzugehören. Aber was kann man aus den vergangenen drei Jahren in die Zukunft mitnehmen? Sechs Menschen, die während der Pandemie Entscheidungen über Leben und Tod treffen mussten, blicken zurück und nach vorn. Mediziner etwa, die am Bett eines Corona-Intensivpatienten saßen, der mit der Krankheit kämpfte. Und Politiker, Forscher und Amtsleiter, die sich immer wieder fragen und fragen lassen mussten, wie viel Leben sie erlauben konnten, um Tode zu vermeiden.