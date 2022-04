Neues Buch zu Individualismus : „Wir arbeiten uns daran ab, dass man besonders sein muss“

Aktualisiert am

Joggen, sich impfen lassen, achtsam sein und Rücksicht auf andere nehmen: Was das miteinander zu tun hat, bewegt den Autor Martin Hecht. Im Interview spricht er über das falsch verstandene Recht auf Individualismus.

Eigentlich eine schöne Idee: weg von den Zwängen vorgefertigter Biographien, wie sie einst Tradition und Glauben für uns vorgesehen hatten. Stattdessen ein Leben, in dem jeder jederzeit entscheiden kann, wohin seine Reise gehen soll. Wenn wir uns und unser Streben nach Einzigartigkeit nicht längst auch übertreiben würden, was bedenkliche Folgen haben kann. Welche das sind, wovor wir uns hüten müssen und wie wir uns aus der Individualismus-Sackgasse herausmanövrieren könnten: Darüber schreibt Martin Hecht in seinem Buch „Die Einsamkeit des modernen Menschen – Wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht.“

Herr Hecht, auf dem Umschlag Ihres Buchs sieht man Gänse in der typischen V-Formation fliegen – bloß eine, die hat sich weiter gen Himmel aufgemacht, mit offenbar eigenen Zielen. Sollte man ihr zu diesem Befreiungsschlag gratulieren?