Es sieht so aus, als würde die 2019 fertiggestellte Erweiterung eines Gründerzeithauses direkt aus der Mauer des Peterskirchhofes in der Frankfurter Innenstadt herauswachsen. Das Frankfurter Architekturbüro NKBAK hat das Wohn- und Bürohaus mit nur 250 Quadratmeter Fläche für die Architektur- und Design-Plattform Stylepark AG entworfen. Die Jury würdigt das Gebäude als „Musterbeispiel einer gelungenen Nachverdichtung“. Mit enormem Fingerspitzengefühl hätten die Architekten das Volumen des Ergänzungsbaus über den Hinterhof verteilt und ein „fein gesponnenes Gewebe aufeinander bezogener Innen- und Freiräume“ ausgebreitet. „Das Versprechen, Stadt in hoher Qualität weiterzubauen, ist hier auf bestechend unmittelbare Weise eingelöst“, heißt es in der Begründung der Auszeichnung.