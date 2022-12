Marokko-Fans in Frankfurt : Böller und Ekstase nach WM-Sensation

In Frankfurt feiern Tausende Marokko-Fans den Einzug ihres Teams in das Halbfinale. Böller und Bengalos werden gezündet. Viele sind sich sicher: „Marokko wird Weltmeister“.

Am Samstagabend passierte für alle Marokkaner etwas Historisches. Die Nationalmannschaft zog nach einem 1:0 Sieg gegen Portugal ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft ein. Bereits am Nikolaustag sicherten sie sich in einem packenden Ende über das Elfmeterschießen erstmals den Einzug ins Viertelfinale einer Fussball-WM gegen Favorit Spanien.

Schon da war die Euphorie der Fans nicht zu bremsen. 5000 Menschen feierten im Frankfurter Stadtgebiet, hauptsächlich in der Nähe der Konstablerwache. Das Spiel gegen Portugal versprach bei einem Sieg ähnliche Ekstase.

Fast jeder im rot-grünen Nationaltrikot

Das marokkanische Restaurant Tatie am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Samstag schon gut eine Stunde vor Anpfiff gut gefüllt. Fast jeder trägt an diesem Nachmittag das rot-grüne Nationaltrikot der Marokkaner. Viele haben die Nationalfarben ins Gesicht gemalt. Zwei große Fahnen hängen an der Wand. Es ist laut, die Stimmung euphorisch. Viele Gäste, die an diesem Tag spontan das Restaurant besuchen möchten, muss Inhaber Karim Chamlal abweisen.

„Wir sind komplett voll. Jeder Tisch ist reserviert“, sagt er zu einem Gast, der mit einem Freund aus München das Spiel schauen möchte. Er glaubt an einen Sieg seines Landes. „Wir haben schon gegen Spanien gewonnen. Dann klappt das jetzt auch“, sagt Chamlal.

Mehr zum Thema 1/

Die Gäste im Laden glauben von Beginn an an den Einzug ins Halbfinale. Die Stimmung ist fröhlich aber auch nervös. Schon das Achtelfinale war für viele ein echter Nervenkitzel.

Im Freudenrausch

„Ich hab mich am Dienstag in der Verlängerung im Badezimmer eingeschlossen“, sagt der 46 Jahre alte Mourad Faiz aus Darmstadt. Dass die Nationalmannschaft von Marokko bei dieser WM so erfolgreich sein würde, hätte er nicht gedacht. „Uns macht das sehr stolz, dass wir bis hierhin gekommen sind!“ Er tippt auf ein knappes 1:0 für Marokko vor dem Spiel. Sein Freund Mohammed tippt auf 2:1. Auch vor diesem Spiel sind die beiden sehr angespannt: „Wenn es wieder in die Verlängerung geht, fahren wir vorher nach Hause. Das halten wir nicht aus.“

Obwohl es im Tatie ein großen Fernseher gibt, schauen Murat Faiz und Mohammed das Spiel auf ihrem Handy. Zwischen ihnen und dem Fernseher stehen gut 50 Menschen, die mit Trommeln und Tanz den Fernseher verdecken und das ganze Restaurant in Feierlaune versetzen.

Als Marokko das erste Tor kurz vor Ende der ersten Halbzeit schießt, gerät der ganzen Raum in einen lauten Freudenrausch. Bei jeder Chance von Portugal danach ist die Spannung im Raum greifbar.

Mohammed und Mourad fahren in der 75. Minute nach Hause. „Wir müssen gehen. Das halten unsere Nerven nicht aus.“

„Marokko wird Weltmeister“

Immer wieder erklingen laute Fangesänge auf arabisch. „Hoffentlich für Marokko, mit Allahs Hilfe“, singen sie. Als es dann klappt und der Schiedsrichter das Spiel beendet, kennen die Fans kein Halten mehr. Sie tanzen auf den Tischen, singen und trommeln. „Marokko wird Weltmeister“, schreien viele im Chor.

Schon nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Spanien war es in Frankfurt zu ausgelassenen Feiern mit kleineren Zwischenfällen in der Frankfurter Innenstadt gekommen. Um kurz nach 6 Uhr ist auch an diesem Abend die Zeil östlich der Konstablerwache voll mit Menschen. Die Feiernden blockieren den Verkehr. Auf zweitausend Menschen schätzt die Polizei die Menge. Neben lauten Trompeten zünden einige Feuerwerk und es leuchten Bengalos. „Das war nur der Anfang“, rufen die Fans auf arabisch, und wieder „Marokko wird Weltmeister“.

Wenig später ist die ganze Straße voller dichtem Rauch der Bengalos. Gut 20 junge Männer steigen auf einen Container. Ein anderer klettert auf eine Straßenlaterne. Bilal B., der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, ist mit zwei Freunden extra aus Stuttgart angereist. In Frankfurt gebe es einfach mehr Marokkaner zum Feiern. „Wir freuen uns mit allen zusammen, wir haben Geschichte geschrieben“, sagt er. Während er spricht, explodiert wenige Meter neben ihm ein Böller. Er hält sich die Ohren zu. „Aber es muss friedlich bleiben“, sagt er. Auch sonst werden einige Male Böller in der Menge geworfen. Verletzte waren bis zuletzt nicht bekannt.

Um 18:30 Uhr muss die Kurt-Schuhmacher-Straße wegen eines Feuerwehr-Einsatzes geräumt werden. Auf Twitter teilt die Polizei Frankfurt mit, dass die Kurt-Schumacher-Straße zwischen der Seiler und der Berliner Straße gesperrt sei. Gegen 19 Uhr ist dann auch die Konstablerwache fast voll.

Insgesamt schätzt die Polizei die Stimmung abgesehen von den Böllern und Bengalos an diesem Abend friedlich ein.