Marokkaner in Frankfurt : „Wir haben das Spiel verloren, aber im Herzen gewonnen“

Nach der Halbfinalniederlage gegen Frankreich bei der Fußball-Weltmeisterschaft blieb es an der Frankfurter Konstablerwache weitestgehend ruhig. Hatten nach den vergangenen Spielen tausende Marokkaner dort sowie entlang der Zeil gefeiert, schätzt die Polizei die Feiernden dieses Mal auf 200 Personen. Einige zünden Bengalos. Ansonsten ist die Stimmung euphorisch und es bleibt friedlich. Viele sind glücklich und froh, dass Marokko bei der WM so weit gekommen ist.

Nicht nur die Marokkaner fieberten dabei leidenschaftlich mit. Auch Fussballbegeisterte aus den Maghreb-Staaten, anderen Teilen Afrikas und aus Ländern des Nahen Ostens jubelten für die Marokkaner. „Das macht uns alle sehr stolz“, sagt schon im Vorfeld Said Houlich, Trainer des Frankfurter Vereins FC Maroc 74. „Nicht nur die Maghreb-Staaten finden zusammen. Marokko repräsentiert bei dieser WM ganz Afrika“, sagt er. Viele Afrikaner schauten das Spiel zusammen, fieberten gemeinsam. „Keiner wird das vergessen.“ Er freut sich, dass Marokko durch den Fußball an Popularität gewonnen hat. „Wir waren ja früher nicht unbedingt als Fußball-Nation bekannt. Dass Marokko nun international bejubelt wird, ist wirklich schön“, sagt Houlich.

Nationalfarben auf den Wangen

Auch an diesem Abend ist wie nach dem Viertelfinalsieg gegen Portugal im marokkanischen Restaurant Tatie am Hauptbahnhof ohne Reservierung kein Platz mehr zu bekommen. Für drei Gäste schiebt Inhaber Karim Chamlal noch einen Tisch von draußen in den Gastraum, dann ist das Restaurant rappelvoll. Einzelne Gäste müssen Chamlal und seine Mitarbeiter abweisen. Und das, obwohl 35 Personen kurzfristig abgesagt hatten. Der Großteil der Gäste trägt das rot-grüne Nationaltrikot der Marokkaner, einige haben die Farben auf ihre Wangen gemalt. Zwei große Marokkoflaggen schmücken die Wände des Restaurants.

Mehr zum Thema 1/

Schon vor dem Anpfiff ist die Stimmung angespannt und nervös.

Als Frankreich in der fünften Minute in Führung geht, ist es schlagartig still. Bei jeder vergebenen Chance der Marokkaner geht ein lautes Raunen durch das Restaurant. Noureddine Louzaoui geht nach dem Tor raus und zündet sich eine Zigarette an. „Ich muss erstmal durchatmen“, sagt er. Der 44 Jahre alte gebürtige Marokkaner beruhigt sich jedoch schnell wieder. „Es ist schon sensationell, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Auch, wenn wir jetzt verlieren, bin ich nicht traurig“. Immerhin sei Frankreich der aktuelle Weltmeister. Dass die beiden Länder eine gemeinsame Geschichte haben, ist für ihn nicht relevant.

„Die Geschichte der Länder sollte man auseinanderhalten“. Viele Marokkaner lebten in Frankreich und auch Franzosen in Marokko. Heute geht es um Fußball, findet Louzaoui.

Dass der Sport viele Nationen verbindet, spüren auch andere. „Viele Iraker und Libanesen fiebern mit“, sagt Houriya Salmi. „Egal ob wir gewinnen oder verlieren, wir sind super stolz“. Viele ihrer Freunde hätte es begeistert, dass Marokko so weit gekommen sei.

Mit Handtrommel anfeuern

„Wir haben auch viele Türken und Algerier, die hier geguckt haben“, sagt der Inhaber des Tatie, Karim Chamlal. Für ihn liegt es an der WM-Überraschung, dass sich aktuell viele arabische Staaten für Marokko freuen. „Es hat keiner erwartet. Die Mannschaft ist mit Herz dabei. Das verbindet.“ Auch er möchte den geschichtlichen Teil zwischen Marokko und Frankreich nicht berücksichtigen. „Man muss nach vorne schauen. Es ist Sport, der Bessere soll gewinnen.“

Am Beginn der zweiten Halbzeit kommt Fatouma Hilmi ins Tatie. Sie gehört zu Aamana e.V., einem marokkanischen Verein, der die „Kommunikation zwischen den Menschen aus verschiedenen Kulturen und Regionen“ stärken will. Sie hat eine kleine Handtrommel dabei und versetzt damit und mit ihrem Gesang das ganze Restaurant in Feierlaune.

Als kurz vor Ende des Spiels das zweite Tor für Frankreich fällt, ist es kurzzeitig still. Einige Gäste verlassen das Tatie bereits. Nicht so Hilmi. Sie schlägt weiter ihre Trommel und singt, und andere steigen ein. „Wir haben das Spiel verloren, aber wir haben im Herzen gewonnen“, sagt sie. Es sei schön gewesen, so viele Menschen mitfiebern zu sehen. „Dieses Turnier werden wir nie vergessen“.

Beim Abpfiff applaudieren alle. Kaum jemand im Tatie fühlt sich an diesem Abend als Verlierer. Und so verlassen die Gäste, ob Marokkaner oder nicht, das Restaurant und sind stolz auf ihre Mannschaft.

Um kurz nach 22 Uhr ist an der Konstablerwache die Stimmung ausgelassen. Es läuft Musik und die Menschen tanzen. Die wenigen Hundert, die es bei Minusgraden zur „Konsti“ verschlagen hat, tanzen auch um kurz vor 23 Uhr noch fröhlich. Sie haben nicht verloren, sie fühlen sich als Gewinner.