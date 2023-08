Aktualisiert am

Der Markt für Neubauwohnungen in Frankfurt hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Im ersten Halbjahr wurden nur 38 Einheiten verkauft - vier Fünftel weniger als im ersten Halbjahr 2022. Makler bleiben dennoch optimistisch.

Die 95 Quadratmeter große Wohnung mit Dachterrasse im Frankfurter Gallusviertel wird für 799.000 Euro angeboten. Ein Quadratmeterpreis von mehr als 8000 Euro schien noch vor wenigen Jahren in dieser Lage undenkbar. Doch er wurde gezahlt – bis vor Kurzem zumindest. Die Maisonette in der Kleyerstraße ist die letzte von insgesamt 84 Eigentumswohnungen im Objekt „The Urban“, die noch nicht verkauft ist.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Für den Entwickler, das Nürnberger Unternehmen Project Immobilien Wohnungen und Gewerbe, ist die Lage dennoch nicht gut. Für die in mehreren Städten tätige Gesellschaft, die unter anderem in Darmstadt das Projekt „Herzoghöfe“ realisiert, wurde Insolvenzantrag gestellt. „Ein wichtiger Grund für die Insolvenz sind die enorm gestiegenen Baukosten infolge des Ukrainekrieges“, teilte die mit der Insolvenzverwaltung betraute Kanzlei mit. „Dabei war es nicht möglich, diese Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben.“