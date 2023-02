Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal überhaupt gibt es gegen eine Veranstaltung der Frankfurter Bürgerstiftung eine Demonstration. Ein gutes Dutzend Protestierer aus dem „Querdenker“-Lager sind vors Holzhausenschlösschen gekommen. „FDP an die Ostfront“, rufen sie und schwenken dabei die blaue Fahne mit der Friedenstaube. Ein Mann greift sich das Mikrofon und gibt seine kruden Ansichten zum Ukrainekrieg preis. Schuld an der militärischen Auseinandersetzung seien „die Amerikaner“, nun aber würden sie auch Deutschland mit ins Verderben ziehen. Dabei wäre die Lösung so einfach: „Deutschland muss einfach Nein sagen, dann wäre der Krieg vorbei“, behauptet der Mann – und bekommt dafür Applaus.

Ärger wegen der Veranstaltung gab es auch schon vorher. Die Fassaden des Wasserschlosses im beschaulichen Holzhausenpark wurden beschmiert. Und auch auf die Plakate zu der Diskussion hatten es die Kritiker abgesehen und auf ihnen den Goebbels-Satz „Wollt ihr den totalen Krieg?“ hinterlassen.

Die Frau, die zum Gespräch eingeladen wurde, ist solchen rabiaten Widerspruch längst gewöhnt: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Verteidigungsausschuss des Bundestags leitet und seit Beginn des Ukrainekriegs unermüdlich um Unterstützung für das angegriffene Land wirbt, ist das Gegenteil von zartbesaitet. Die Liberale teilt gerne aus, ist in der Debatte nie zimperlich. Und damit ein perfekter Gast für die neue Gesprächsreihe „Forum Demokratie im Frankfurter Bürgersalon“.

„Ich habe eben eine Position, so what“

Die Politikwissenschaftlerin und Soziologin Ulrike Ackermann hat die Reihe konzipiert und führt die Gespräche mit den Gästen. Kenntnisreiche, offene Diskussionen will sie führen – ohne Blatt vor dem Mund. „Wie wehrhaft ist unsere Demokratie?“, lautet am Donnerstagabend das Motto. Von der streitlustigen Strack-Zimmermann will Ackermann als Erstes wissen, ob es ihr zusetze, wenn sie in der Öffentlichkeit als „Flintenweib“ und „Kriegstreiberin“ tituliert werde. „Nein, denn das waren die harmlosen Ausdrücke“, antwortet Strack-Zimmermann und lächelt. „Ich habe eben eine Position, so what.“

Der Ukrainekrieg hat Strack-Zimmermann, obwohl sie in der Ampelregierung kein Ministeramt bekleidet, zu einer der bekanntesten Politikerinnen des Landes gemacht. Weil sie klare Meinungen vertritt und rhetorisch brillant ist, wird sie gerne und oft in Talkshows eingeladen. Im Veranstaltungssaal des Holzhausenschlösschens schildert sie, wie der Krieg im Osten Europas ihre Sichtweisen verändert hat.

Auch sie sei lange dagegen gewesen, dass Deutschland Waffen in Krisenregionen liefere. Nun aber kämpft sie gemeinsam mit einem Grünen und einem Sozialdemokraten, Anton Hofreiter und Michael Roth, dafür, dass die militärische Unterstützung der Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Kämpfer intensiviert werden. Zu dritt waren die Politiker schon im April in das umkämpfte Land aufgebrochen. „Das war eine wichtige Reise“, erinnert sich Strack-Zimmermann.

Dass sie oft unzufrieden ist mit der zögerlichen Haltung des Bundeskanzlers in der Frage der Waffenlieferungen, daraus hat sie nie ein Geheimnis gemacht. Als Deutschland beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein sich noch nicht zur Lieferung von Leopard-Panzern durchringen wollte, kommentierte sie kühl: „Deutschland hat gerade versagt.“ Die Kommunikation des Kanzlers nannte sie „eine Katastrophe“. Im Holzhausenschlösschen wiederholt Strack-Zimmermann die Kritik und sagt, dass die Zeitverzögerungen „dramatisch“ für die Ukraine seien. „Wir haben noch immer keine richtige Strategie“, bemängelt die Politikerin. Andererseits betont sie, dass Deutschland schon vieles geleistet habe, nennt die Lieferungen von Panzerhaubitzen, Gepard-Panzern und die Ausstattung der Ukraine mit dem Luftabwehrsystem Iris-T.

„Der Wehretat wird steigen müssen“

Um wehrhafter zu werden, müsse Europa sich seiner Interessen bewusster werden, sagt Strack-Zimmermann. Die Sicherheit erhöhen, die Demokratien erhalten, die gemeinsame Verteidigung ausbauen: So definiert sie die Zukunftsaufgaben. Um Zusammenarbeit komme man dabei nicht herum. „Kein Land in Europa wird sich allein verteidigen können“, meint die Politikerin. Allzu lang habe man darauf vertraut, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Zeit des Dauerfriedens angebrochen sei. Überall in Europa wurden die Ausgaben für das Militär gestutzt. Der Ukrainekrieg zwingt den Kontinent und Deutschland nun zu einer Kehrtwende. „Der Wehretat wird steigen müssen“, davon ist die Verteidigungspolitikerin überzeugt. Und auch davon, „dass die SPD dabei mitmachen wird“.

Strack-Zimmermann warnt davor, die Gefahr durch Russland kleinzureden. Und sie hat auch keine großen Hoffnungen, dass die Situation in dem Land sich bald ändern wird. Mit einem Aufbruch sei nicht zu rechnen. „Unser Russland-Bild ist noch immer ein folkloristisches“, sagt die Politikerin. Das heutige Russland aber sei geprägt von bitterer Armut, die Gesellschaft habe sich „enorm brutalisiert“, „das Militär ist barbarisch“. Die Art, wie unsere Gesellschaft sich informiere, sei mit der in Russland in keiner Weise zu vergleichen: „Alles ist gebrainwashed, auch die sozialen Medien.“

Am Ende des Abends appelliert Strack-Zimmermann, den öffentlichen Raum und den Diskurs nicht den lautstarken Minderheiten zu überlassen. Schon während der Corona-Krise sei es denen, die am lautesten und schrillsten brüllten, viel zu oft gelungen, den Eindruck zu erwecken, dass es Massen seien, die sie unterstützten.

„Werden Sie lauter, seien Sie wehrhaft“, fordert Strack-Zimmermann das Publikum auf. „Denn wenn die bürgerliche Gesellschaft das nicht schafft, in den Familien, in den Unternehmen, bei der Nachbarin, in den Schulen, dann sehe ich schwarz. Die Toleranz den Intoleranten gegenüber ist das Ende unserer Freiheit.“