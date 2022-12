Frankfurt-Praunheim : Mann auf offener Straße erschossen

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Montagabend an der Heerstraße in Frankfurt-Praunheim durch mehrere Schüsse getötet worden. Wie die Polizei berichtet, ging der Notruf gegen 18.40 Uhr ein. Passanten sollen noch versucht haben, den Verletzten wieder zu beleben. Doch die Hilfe kam für ihn zu spät. Der Tatort an der viel befahrenen Heerstraße wurde weiträumig abgesperrt.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Noch am späteren Abend untersuchten Kriminalpolizei und Spurensicherung den Tatort an der Heerstraße.