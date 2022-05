Betreuungszeiten eingeschränkt : Mangel an Erzieherinnen in Kindergärten immer dramatischer

Mangel an Erzieherinnen in Kindergärten immer dramatischer

In einem Brandbrief an den hessischen Sozialminister Klose klagen Eltern von Kita-Kindern über eingeschränkte Betreuungszeiten. Sie wollen wissen, wie viele Stellen unbesetzt sind.

Martin Sauer ist aufgebracht: „Die Situation ist sehr kritisch.“ Er engagiert sich im Elternbeirat einer Kita in Bad Homburg. Dort ist die Personaldecke so dünn, dass die Betreuungszeit seit drei Wochen eingeschränkt werden muss – auf sechs statt acht Stunden am Tag. Das hat dramatische Folgen: Sauer be­richtet von Eltern, die kurz vor der Kündigung stehen, weil sie ihre vertraglichen Pflichten als Arbeitnehmer nicht mehr erfüllen können. Eine alleinerziehende Mutter ver­zichte bei der Arbeit auf Mittags- und Frühstückspause, um Fehlzeiten zu kompensieren. Auch ihr drohe die Kündigung.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Die Situation in dem Bad Homburger Kindergarten ist kein Einzelfall. In vielen Betreuungseinrichtungen fehlt Personal, die Lage ist angespannt. Roland Drissen, Vorsitzender des Elternbeirats einer städtischen Kita in Kelkheim, berichtet, dass die Betreuungszeiten auch dort wegen Personalmangels von 16 auf 14 Uhr eingeschränkt wurde. „Alle proaktiven Versuche, mit dem Träger, der Stadt Kelkheim, Lösungen zu erarbeiten, sind fehlgeschlagen“, sagt er.

Die Stadt informiere nicht transparent, auf viele Vorschläge von en­gagierten, aber auch verzweifelten Eltern werde nicht eingegangen. „Die Leid­tragenden sind die Familien, die ihren Alltag massiv umstellen müssen, und am Ende die Kinder.“ Das Ende der coronabedingten Homeoffice-Pflicht trage zu einer Verschärfung der Situation bei. Drissen rechnet damit, dass sich der Fachkräftemangel mit dem zunehmenden Wohnungsbau in der Metropolregion noch zuspitzen wird. „Wir haben hier wie in der Pflege ein absehbares gesellschaftspolitisches Problem, das schlicht und einfach ganz oben auf die Agenda der Politik gehört.“

„Die Eltern laufen hessenweit Sturm“

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Ki­ta-Eltern in Hessen hat nun einen offenen Brief an den Hessischen Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) geschrieben. „Die Eltern laufen hessenweit Sturm“, be­richtet der Sprecher Nikolai von Schlotheim. Das Thema habe sich noch einmal verschärft. Zwar habe die Landesregierung für die Kitas wieder den Normalbetrieb ausgerufen, heißt es in dem offenen Brief. Doch viele Eltern sähen sich weiterhin mit erheblichen Einschränkungen der Betreuungszeiten konfrontiert, bis hin zum kompletten Wegfall der Betreuung.

Für Eltern sei es mancherorts auch schwer, überhaupt einen Ki­taplatz zu bekommen. „Diese Lage ist für viele Familien zunehmend untragbar“, heißt es weiter. Der Fachkräftemangel, der schon vor Corona kritisch gewesen sei, habe sich noch einmal verschärft. Unter anderem durch Krankenstände, Personalabgänge, gestiegene Geburtenraten, den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Schulen und die Anforderungen des Gute-Kita-Gesetzes.

Wie viele Erzieher in hessischen Kitas fehlen, wollen die Verfasser des offenen Briefs nun von der Landesregierung erfahren. Sie wollen wissen, wie viele Stellen unbesetzt sind und wie sich die Zahl in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Sie fragen nach regionalen und trägerspezifischen Auffälligkeiten. Sie wollen auch erfahren, wie viele Betreuungsstunden in den letzten vier Jahren ausgefallen sind und wie viele Eltern auf einen Betreuungsplatz klagen mussten.

Die Landesarbeitsgemeinschaft hält diese Informationen für nötig, um sich ei­nen belastbaren Überblick über die Lage in Hessen zu machen. „Die Kinder und Fa­milien in Hessen brauchen eine gute, verlässliche frühkindliche Bildung und Betreuung“, heißt es in dem offenen Brief.