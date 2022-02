E s ist noch dunkel, und es ist kalt. Der Mann steht an den Rolltreppen der S-Bahn-Haltestelle Taunusanlage. Doch kaum jemand bleibt stehen und hört ihm zu. Die Menschen sind in Eile, die meisten auf dem Weg in die Büros. Für seine Musik haben sie keine Zeit. Der Mann spielt trotzdem. Damit er in Übung bleibt.

In Moskau hat er in einem Opernhaus musiziert. Doch dann zog es seine Frau, eine IT-Spezialistin, nach Frankfurt. Der Klarinettist kam mit ihr in die fremde Stadt. Er arbeitet jetzt als Freiberufler, doch Konzerte sind selten geworden, darum schlägt er sich mit Musikunterricht durch. Und er spielt auf der Straße, um sein Handwerk, seine Kunst nicht zu verlernen. In der Tasche seines Anoraks hat er eine Lautsprecherbox. „Mein Orchester“, sagt er.