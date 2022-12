Mainzer Bischof im Interview : „Reformen allein werden die Kirche nicht retten“

Was bedeutet das Weihnachtsfest in Kriegszeiten für den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf? Im Interview spricht er über leere Kirchenbänke, römische Erfahrungen und den Kern der christlichen Botschaft.

Herr Bischof, am ersten Weihnachtstag halten Sie das Pontifikalamt im Mainzer Dom. Haben Sie an Heiligabend frei?

Ich bemühe mich, an Heiligabend neben den großen Liturgien im Dom immer auch eine soziale Einrichtung zu besuchen. Das ist in diesem Jahr ein Altenheim in Gau-Algesheim, das Albertus-Stift der Caritas. Am Nachmittag bin ich bei der Christmette im Dom dabei, aber nicht als Zelebrant, sondern als Gast. Ansonsten komme ich an Heiligabend nicht groß weg. Deshalb leide ich nicht darunter, wenn ich nach der Christmette für mich hier ein schönes Abendessen zu mir nehme.