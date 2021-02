Maincafé trauert um Mitarbeiter : Der Raser-Unfall bleibt rätselhaft

An der Unfallstelle in Sachsenhausen legen Menschen Blumen und Kerzen nieder. Bild: dpa

Drei Tage nach der Raser-Fahrt in Sachsenhausen, bei der zwei Menschen getötet worden waren, sind die Hintergründe noch immer offen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, gibt es „keine Erkenntnisse zur inneren Motivationslage“ des 38 Jahre alten Fahrers. Die Ermittlungen konzentrierten sich weiter auf die Untersuchung des Autos. So könnten beispielsweise Deformationen Aufschluss geben über die Geschwindigkeit, mit der das Fahrzeug die beiden Fußgänger erfasst habe. Zudem dauere die technische Auswertung der elektronischen Systeme am Fahrzeug sowie sämtlicher Verkehrssysteme in der Stadt, wie Geschwindigkeitsmessstellen, weiter an.

Wie die Polizei am Montag mitgeteilt hatte, war der Darmstädter in seinem Peugeot 208 an jenem Samstagnachmittag möglicherweise schon aufgefallen, bevor er gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung von Mörfelder Landstraße und Oppenheimer Landstraße eine rote Ampel missachtet und zwei Fußgänger erfasst hat. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, erhofften sie sich durch die Auswertung dieser technischen Daten und Verkehrsvideos Rückschlüsse auf die Fahrweise des Beschuldigten.

Unklar ist vor allem, ob der Mann tatsächlich, wie bisher vermutet, allein unterwegs war oder ob es einen weiteren Beteiligten gegeben habe, mit dem er sich eine Art Rennen geliefert habe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es dazu bisher keine hinreichenden Erkenntnisse, „das wird aber natürlich mit geprüft“, wie ein Sprecher sagte.

Vor dem Café brannten Grablichter

Der Fahrer ist dem Vernehmen nach aus dem Krankenhaus entlassen worden. Gegen ihn wird weiter wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Polizei geht nach wie vor von einem Unfall aus. Inzwischen sind etwa 60 Zeugenhinweise eingegangen, die nun geprüft werden. In mehreren Aussagen heißt es dem Vernehmen nach übereinstimmend, dass der Fahrer zu schnell gefahren sei. Ein Zeuge spricht davon, dass der Darmstädter auch zuvor schon eine rote Ampel missachtet habe.

F+ FAZ.NET komplett Vertrauen Sie auf unsere fundierte Corona-Berichterstattung und sichern Sie sich 30 Tage freien Zugriff auf FAZ.NET. JETZT F+ KOSTENLOS SICHERN

Die Betreiber des Maincafés teilten unterdessen mit, die beiden Unfallopfer seien „langjährige und geschätzte Mitarbeiter“ gewesen. Vor dem kleinen Café, das sich in Höhe des Filmmuseums an einem Aufgang zum Schaumainkai befindet, brannten am Montag Grablichter. „Wir sind fassungslos, ja, ein Stück weit sprachlos“, heißt es auf der Maincafé-Facebook-Seite in einem kurzen Nachruf, zu dem ein Foto der Männer gestellt worden ist.

Bei den Besuchern des Cafés und bei den Anwohnern aus Sachsenhausen ruft der Tod der Café-Mitarbeiter große Bestürzung, Trauer und Anteilnahme hervor. Auf Facebook berichten auch viele Café-Gäste von ihren Erinnerungen an die beiden jungen Männer, die in der warmen Jahreszeit auch auf der großen Terrasse am Main gearbeitet haben. „Wenn man die Jungs am Main gesehen hat, war endlich wieder Frühling!“, heißt es in einem von weit mehr als 1000 Kommentaren. „Ich werde eure lustige und lebendige Art vermissen“, schreibt eine andere Userin.

Mehr zum Thema 1/

Auch der Hergang des Unfalls wird thematisiert. Wie es dazu kommen konnte, dass ein Autofahrer mit offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und über rote Ampeln fuhr, erscheint vielen unerklärlich. Anwohner aus Sachsenhausen berichten, dass sie die Unfallkreuzung kennen, selbst oft passieren und teils ein mulmiges Gefühl dabei hätten. In einigen Kommentaren wird auch von der Politik gefordert, mehr für die Sicherheit von Fußgängern zu tun und etwas gegen die Raserei in der Stadt zu unternehmen.