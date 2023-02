Ganz in der Mitte, zwischen all den Plakaten, Fahnen und Blumen, liegt ein Haufen mit Teddybären, Spielzeug und Kinderschühchen. Er erinnert daran, dass in dem Krieg, der seit einem Jahr, seit dem 24. Februar 2022, in der Ukraine herrscht, auch viele Kinder gestorben sind. Und das Plakat dahinter macht deutlich, wer für diesen fürchterlichen Gewaltakt verantwortlich ist: Es zeigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Vampir-Figur, in zwei Linien rinnt das dunkelrote Blut aus seinem Mund.

Dass der Krieg nicht vergessen wird, dass deutlich bleibt, wer in diesem Konflikt der Aggressor ist: Darum geht es den Demonstranten vor dem russischen Generalkonsulat am Oeder Weg im Frankfurter Nordend. Wenn im Konsulat gearbeitet wird und Besucher kommen, dann steht ihre Dauermahnwache, dann werden dort Plakate gehalten und ukrainische Lieder abgespielt. Der Protest ist beinahe so alt wie der russische Angriffskrieg: Am dritten Kriegstag, nach einer großen Kundgebung in der Innenstadt, waren einige der Demons­tranten noch spontan zum Generalkonsulat weitergezogen. Seitdem wird dort ohne Pause demonstriert, mal mit mehr, mal mit nur wenigen Teilnehmern.

Die meisten, die zu der Mahnwache kommen, sind selbst Ukrainer. Manche lebten schon vor Kriegsausbruch in der Rhein-Main-Region, andere sind wegen des Konflikts hierher geflohen. Der gemeinsame Protest ist ihnen auch eine Stütze. Er hilft gegen das Gefühl, allein nichts ausrichten zu können. „Wie die Luft zum Atmen“ habe sie die Mahnwache in den ersten Wochen des Krieges gebraucht, sagt Oleksandra Savchenko, eine der Initiatorinnen. Der Protest auf dem Bürgersteig habe schnell eine zentrale Rolle in ihrem Alltag eingenommen. „Dieser Ort ist so wichtig, weil wir uns hier gegenseitig unterstützen.“ Niemand habe die Mahnwache organisieren müssen, die Leute seien einfach gekommen und dabeigeblieben.

Mit der Beharrlichkeit, mit der die Ukrainer sich gegen den russischen Aggressor wehren, in ihrem Land, aber auch im Exil, haben viele nicht gerechnet. Dass die Ukrainer sich und die Werte Europas weiter verteidigen, dass ihre Armee seit Kriegsbeginn zahlreiche Städte und Dörfer zurückerobert hat, daran haben vor einem Jahr nur die allerwenigsten Militärstrategen geglaubt. Mit ihrem Mut haben die Angegriffenen die ganze Welt überrascht.

Seit dem Beginn des Krieges hat auch die F.A.Z. mit vielen Ukrainern gesprochen, die nach Frankfurt und in die Region geflüchtet sind. Keiner von ihnen hat die Hoffnung auf einen Sieg über das imperialistisch agierende Russland aufgegeben. Keiner hat über seine Lage gejammert, keiner wollte aufgeben. Und auch die Demonstranten im Oeder Weg machen einfach weiter. Nun, zum Jahrestag des Kriegsbeginns, wollen sie an ihrer Mahnwache das Modell einer russischen Drohne aufstellen. Den Menschen wollen sie damit zeigen, welches Leid solche Waffen erzeugen können, dass das Töten weitergeht, Tag für Tag. Und dass es sich lohnt, dagegen das Wort zu erheben. Der Krieg, er darf uns nicht gleichgültig werden: Das ist ihre Botschaft.