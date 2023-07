Am Sonntag ist es so weit. Dann bricht der 21 Jahre alte Tim Evers auf, um vom UN-Nachhaltigkeitsforum in New York zu berichten. Er wird dort zwei junge Teilnehmer der deutschen Regierungs­delegation begleiten, wird sie zu ihren Erfahrungen auf der Konferenz befragen, will erfahren, ob sie überhaupt noch daran glauben, dass die Vereinten Nationen ihre hochgesteckten Nachhaltigkeitsziele bis 2030 erreichen können. Darüber wird der Frankfurter für das von ihm mitgegründete Magazin „Oldschool“ schreiben, aber auch für den Hessischen Rundfunk. Ein Stipendium ermöglicht ihm die Recherche. Ist er aufgeregt? „Richtig schlimm wird es erst, wenn ich im Flieger sitze“, sagt Evers. Und dass er Respekt davor hat, von der so wichtigen Konferenz zu berichten. „Ich bin ja alles andere als ein erfahrener Korrespondent.“

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

So war es auch bei der Gründung von „Oldschool“. Die erste Ausgabe des Print­magazins haben Evers und Lena Schumacher im Januar 2021 auf den Markt gebracht. Eine journalistische Ausbildung hat keiner von ihnen davor absolviert, nicht einmal Schülerzeitungserfahrungen hatten die beiden Abiturienten, geschweige denn, dass sie wussten, wie man layoutet. Die Magazingründung haben sie trotzdem gewagt. Ein Magazin von jungen Menschen für junge Menschen sollte „Oldschool“ werden.