Urteil wegen versuchten Mordes : Pure Lust an der Gewalt

Weil sie nach Überzeugung des Gerichts ein Zufallsopfer bewusstlos geprügelt und in den Main in Frankfurt geworfen haben, sollen drei junge Männer für mehrere Jahre hinter Gitter. Die Urteile ergingen wegen versuchten Mordes.

Eigentlich schön: das Mainufer nahe der Schönen Aussicht in Frankfurt wurde zum Tatort, an dem fast ein Mann starb Bild: Patrick Junker

Mit langen Haftstrafen für alle Angeklagten ist der Prozess gegen drei junge Männer zu Ende gegangen, die im August 2019 einen Altersgenossen bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt und dann in den Main geworfen haben. Der Einundzwanzigjährige und der Siebenundzwanzigjährige wurden nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt und bekamen jeweils sieben Jahre und sechs Monate. Für beide ordnete das Landgericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Achtzehnjährige wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt und bekam fünf Jahre und neun Monate. Bei allen sah das Gericht den Straftatbestand des versuchten Mordes als erfüllt an.

Die Beweisaufnahme hatte in dem Prozess Details offenbart, die bei der Urteilsverkündung trotz des nüchternen Stils des Vorsitzenden Richters Schockpotenzial hatten. So hatten die Angeklagten bereits Stunden vor der Tat beim Vorglühen an einer Haltestelle eine gefährliche Körperverletzung begangen, für die sie mit verurteilt wurden. Spätnachts trafen sie dann am Main auf ihr Opfer. Nach den Worten des Richters suchte der älteste Angeklagte den Sechsundzwanzigjährigen, der auf dem Heimweg vom Feiern war, völlig willkürlich aus, um ihn einfach so zusammen mit seinen Freunden zu verprügeln.

„Willst du nass werden?“

Schon als die drei sich im Halbkreis um ihn aufbauten, fiel die Frage: „Willst du nass werden?“ Im darauf folgenden „Bombardement von Schlägen und Tritten“ mit Knien und Füßen gegen Kopf und Oberkörper, wobei ein Angeklagter das Opfer festhielt und dessen Kopf nach unten drückte, bewegte sich die Gruppe immer näher Richtung Fluss. Bitten und Hilferufe des jungen Mannes ignorierten sie. Erst schubste der jüngste Angeklagte ihn Richtung Wasser, dann forderte der inzwischen mit dem Handy filmende Einundzwanzigjährige: „Schubs in Main! Schubs in Main!“

Zum Schluss, als das Opfer sich nicht mehr regte, hob ihn der Älteste am Gürtel hoch und warf ihn ins Wasser. Auf dem Video ist zu sehen, wie einer laut kichert und sagt: „Der ist im Main!“ Hektische Armbewegungen im Wasser und ein kurzes Auf- und dann wieder Abtauchen des potentiell lebensgefährlich verletzten Opfers quittiert er, direkt an der Kante stehend, abermals mit einem Kichern und den Worten „Der ertrinkt, kommt, wir rennen weg!“

Spaß am Malträtieren

Für den Vorsitzenden Richter stand damit fest: „Sie hatten Spaß daran, einen anderen Menschen ohne Anlass körperlich zu malträtieren.“ Er bezeichnete es als pures Glück, dass Passanten den Ertrinkenden bemerkten und es ihnen gelang, ihn mithilfe eines Schals zu einer Stelle zu ziehen, wo er aus dem Wasser klettern konnte. Hinter den Taten jener Nacht steht in den Augen des Gerichts die pure Lust und Freude an Aggression. „Der Wunsch, seine Macht gegenüber einem unterlegenen Opfer zu demonstrieren.“ Darin liegt für die Richter der niedrige Beweggrund, ohne den keine Verurteilung wegen versuchten Mordes möglich gewesen wäre.

Den bedingten Tötungsvorsatz, der den Angeklagten ebenfalls nachgewiesen werden muss, begründete die Kammer mit einer Vielzahl von Aspekten: Mit der Vielzahl der Schläge und Tritte, an deren Schluss die Angeklagten ihr Opfer „wie einen leblosen Körper in den Main schubsten“. Mit der tief liegenden Wasseroberfläche, die ein Herausklettern unmöglich gemacht hätte. Mit der Frage „Willst du nass werden?“, die bereits zu Beginn von der Idee des Hineinwerfens zeugt. Mit der fehlenden Hilfestellung, als das Opfer sichtlich verzweifelt im Wasser trieb und immer wieder unterging.

Und schließlich mit dem Verhalten nach der Tat: Einer der Angeklagten ging feiern. Ein anderer schickte das Video der Tat stolz an Freunde weiter. Der dritte schrieb am nächsten Morgen in Chats nicht nur, wie „witzig“ die Nacht gewesen sei, sondern auch, dass er sich Sorgen mache. Allerdings nicht „wegen dem Typen, der ist mir egal, haha“. Sondern weil er Angst hatte, erwischt zu werden.