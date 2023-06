In Frankfurt diskutiert Luisa Neubauer über das Vermächtnis von Fridays for Future und die Zukunft der Klimaschutzbewegung. Dabei zeigt sie intellektuelle Brillianz – lässt aber auch ein fragwürdiges Politikverständnis erkennen.

Klimaaktivisten stehen im Ruf, gerne Schreckensszenarien an die Wand zu malen. Doch als Luisa Neubauer, das Gesicht von Deutschlands Fridays for Future-Bewegung, am Montagabend im voll besetzten „Massif Central“ auf dem Podium sitzt, spricht sie von „Weltvertrauen“ und dem, was ihr „Hoffnung“ macht: „Wir wissen nicht, ob und wann unser Aktivismus Erfolg hat – aber wir wissen, dass da Menschen sein werden, die ihn weitertragen und an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit ihren Teil beitragen werden.“

Freilich, an dem Diskussionsabend der Reihe „Klima Kneipe“, zu dem die Frankfurter Aktivistengruppe „Koala-Kollektiv“ eingeladen hat, bleibt auch die Beschwörung der endzeitlichen Katastrophe nicht aus. Moderatorin Malina Kunze lässt die Geographie-Langzeitstudentin wissenschaftliche Erkenntnisse rekapitulieren, denen zufolge mit atemberaubender Geschwindigkeit planetare Grenzen überschritten werden und ganze Weltregionen bald unbewohnbar sein könnten. Die „Klimakatastrophe“ spiele sich dabei nicht mehr nur in entlegenen Gefilden ab, sondern sei längst auch hierzulande greifbar. Befremdlicherweise wies Neubauer dabei im Sinne einer reichlich bestaubten Geschichtsauffassung auch darauf hin, dass schon der Untergang der großen Zivilisationen des antiken Ägyptens oder Roms mit einschneidenden Klimaveränderungen zusammengefallen sei.

Gefahr für die Demokratie

Doch was den Abend unter dem Titel „Notstand! Stillstand. Aufstand?“ reizvoll macht, sind augenöffnende Gesprächspassagen von philosophischer Tiefe, in denen eine eloquente Aktivistin reflektiert, warum ihr Tun auch dann nicht vergeblich ist, wenn es nicht unmittelbar von Erfolg gekrönt ist. Schließlich gelte es nicht das Erreichte zu übersehen, neige die übliche Geschichtsschreibung doch dazu, sozialen Fortschritt unsichtbar zu machen. Wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Bundestag erneuerbare Energien als „Freiheitsenergien“ bezeichne und damit einen für seine Partei großen Schritt mache, so stünden dahinter Jahrzehnte von Aktivismus, die mühsam die gesellschaftlichen Konsense verschoben und neue Technologien zur Marktreife gebracht hätten. In diesem Sinne sei auch Fridays for Future keine gescheiterte Bewegung, sondern habe die Gesellschaft unumkehrbar verändert.

Wie tief Neubauer ihr Tun reflektiert, zeigt sich auch, als sie die Klimakrise als Bedrohung der Demokratie deutet – und damit die üblichen Argumentationslinien umkehrt. Während der Klimaschutzbewegung oft vorgeworfen wird, mit einer Rhetorik der Alternativlosigkeit zu operieren, die dem notwendigerweise langsamem Gang demokratischer Entscheidungsprozesse widerspreche, führt Neubauer ins Feld, dass sich in Zukunft die Handlungsspielräume derart verengen könnten, dass für langwierige Diskussionen keine Zeit mehr bleibe. Denn mit fortschreitender Klimakrise drohe eine Welt, in der permanent im Krisenmodus regiert werden müsse und wie zu Hochzeiten der Pandemie kein Raum mehr für nachdenkliche Debatten bleibe. Von etwas, das Freiheit beschränke und im Alltag als Verbot oder Verzicht erlebt werde, wandle sich ökologische Politik damit zu einer Demokratie- und Freiheitsermöglichung, wie Neubauer auch mit Argumenten der Philosophin Eva von Redecker belegte.

Warum es nicht um das bessere Argument geht

Doch anders, als die Flughöhe solcher Ausführungen vermuten lässt, zeigt sich Neubauer abstrakten Systemdebatten gegenüber skeptisch. Auf die Frage einer jungen Aktivistin aus dem Publikum, ob es ein ökologisches Leben im kapitalistischen geben könne und sich unter den herrschenden Produktionsverhältnissen überhaupt sinnvoll gegen die Klimakrise kämpfen lasse, antwortet Neubauer mit einer Orientierung an pragmatischen, nur scheinbar kleinen Fragen des Alltags. Statt über den Kapitalismus sollte man als Bewegung lieber über neue Mobilitätskonzepte reden, statt über ideologische Fragen besser über solche von Lebensqualität im Alltag. Eine weitere eloquente Systemkritik vorzutragen, sei weniger erfolgversprechend als die Straße durch Zurückdrängen von Autos für Kinder sicherer zu machen. Und letztlich gehe es nicht darum „recht zu behalten“, sondern „zu gewinnen.“

Statt einem kommenden Aufstand redet Neubauer damit dem langsamen Bohren harter Bretter das Wort, einem mühsamen und kleinteiligen Erringen von Mehrheiten. Dabei zeigt sie sich auch als gewiefte Taktikerin, der voll bewusst ist, wie man bei Protestcamps wie in Lützerath Bilder erzeugt, die um die Welt gehen und die ohne Berührungsängste das Wort „Macht“ in den Mund nimmt. Neubauer bewegt sich dabei zuweilen hart an der Grenze eines strategisch auf Überredung verkürzten Politikverständnisses, in dem ergebnisoffene Verständigungsprozesse kaum mehr Platz zu finden scheinen. „In der ökologischen Bewegung gibt es das große Missverständnis, dass Macht dort erwächst, wo das bessere Argument ist. Aber ehrlicherweise geht es oft erschreckend wenig um das bessere Argument, sondern um das mächtigere.“

Zum Ende der Veranstaltung kehrt die Diskussion zurück zum Thema Hoffnung. Ein junger Mann aus dem Publikum, in dem alle Generationen vertreten sind, will wissen, was Neubauer angesichts überschrittener Kipppunkte und einer unaufhaltsam scheinenden Krise Hoffnung mache. Sie verweist auf die Menschen, die sich tagtäglich der Krise entgegenstemmten – und darauf, dass „Hoffnung nicht vom Himmel fällt“. Die Klimaschutzbewegung dürfe sich nicht darauf beschränken, immer nur eine große Krise aufzuzeigen. Um die Menschen für sich zu ge­winnen, müsse man „ganz strategisch fragen: Was ist unser Angebot?“ Es gelte, Räume zu schaffen, wo man Spaß habe, wo Hoffnung wachsen könne. Und die Frage zu stellen: „Wie sieht ein gutes Leben aus, das die Welt umarmt, ohne sie auszubeuten?“