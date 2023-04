Aktualisiert am

So hart sind die Auflagen für das Techno-Festival in Frankfurt

Ringen um Love Family Park : So hart sind die Auflagen für das Techno-Festival in Frankfurt

Schön leise bleiben: Das bisher in Hanau, Mainz und Rüsselsheim veranstaltete Techno-Festival Love Family Park soll nach Frankfurt kommen – unter besonderen Bedingungen. Bild: Jana Mai

Die Wahrnehmung der Lautstärke ist immer subjektiv. Was dem einen schon dröhnend vorkommt, ist dem anderen noch angenehm. Auf der Dezibel-Skala lässt sich dies am Schallpegel gängiger Umgebungsgeräusche einordnen: Raschelnde Blätter im Wind bringen es auf zehn Dezibel (dB), eine normale Unterhaltung auf 50 dB und der alltägliche Straßenverkehr, hinter Doppelglasfenstern wahrgenommen, auf etwa 60 dB. Krachiger ist da schon ein Rasenmäher mit 80dB, ein Presslufthammer mit 90 dB oder auch eine Kreissäge mit 100 dB, ein Schallpegel, der übrigens auch in Diskotheken erreicht wird.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Von solchen Schallpegeln oder Immissionen ist eine für den 22. Juli im Frankfurter Rebstockpark geplante Open-Air-Veranstaltung weit entfernt, auch wenn dort nicht nur Blätter im Wind rascheln sollen, sondern bekannte DJs wie Sven Väth für die Musik sorgen wollen, zu der bis zu 10.000 Fans von Techno und Electronica tanzen können. Der Park im Westen der Stadt soll zur neuen Spielwiese des Love Family Park werden, einer seit 1996 durchgeführten Musikveranstaltung, die viele Jahre in Hanau auf den Mainwiesen organisiert, dann aber aus naturschutzrechtlichen Gründen erst nach Mainz-Hechtsheim und dann auf das Mainvorland in Rüsselsheim verlegt wurde.

„In der Spitze 65 dB müssten erlaubt sein“

Nach der durch die Corona-Pandemie bedingten mehrjährigen Pause würde der Veranstalter des Festivals, die Ludwigshafener Agentur Cosmopop, den Love Family Park gern in Frankfurt institutionalisieren, nicht zuletzt wegen der historischen Bedeutung der Stadt für die Entwicklung der elektronischen Musik in Deutschland, die im vergangenen Jahr mit der Eröffnung des Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) besonderen Ausdruck gefunden hat.

Auf diese Verbundenheit der Stadt hat jedenfalls Steffen Charles, Geschäftsführer von Cosmopop, gesetzt, als er am 31. Januar dieses Jahres die Durchführung des eintägigen Festivals beantragte und dabei mit bis zu 20.000 Besuchern sowie einem Schallpegel von 65 bis 70 dB kalkulierte. Weil vor der Pandemie in den Jahren 2018 und 2019 zwei Mal das Wireless Festival mit viel größerem Aufwand und wesentlich mehr Besuchern im Rebstockpark veranstaltet worden war, ist Charles zudem davon ausgegangen, dass der Park von städtischer Seite unter entsprechenden Auflagen als Ort für ge­legentliche Musikveranstaltungen aner­kannt ist, weshalb er sich in seinem Antrag auf ein „seltenes Ereignis“ in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (kurz TA Lärm), eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift, beruft.

So sollen notwendige Ausnahmen bei der Lärmimmission erreicht werden, dürfte es doch sowohl bei einem Soundcheck am Abend vor dem geplanten Festival, das am Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr dauern soll, als auch beim anschließenden Abbau von Bühnen und Anlagen etwas lauter zugehen, als es die Richtwerte von 45 dB für das Gebiet gestatten.

So weit, so technisch und für das Unternehmen Cosmopop, das seit vielen Jahren Techno-Festivals wie den Love Family Park oder Time Warp in Mannheim organisiert, ein gewohnter Prozess, der auch die Beachtung entsprechender Umweltschutzrichtlinien sowie ein Sicherheits- und ein Verkehrskonzept umfasst.

Wie Steffen Charles im Gespräch mit der F.A.Z. berichtet, sind die betroffenen Dezernate in der Stadtverwaltung „sehr kooperativ“; Grünflächenamt, Polizei, Feuerwehr, Straßenverkehrsamt und Ordnungsamt signalisieren grundsätzliche Zustimmung mit der Einschränkung seitens des Ordnungsamts „kein seltenes Ereignis“ und damit auch keine Ausnahmen von den Lärmschutzvorschriften genehmigen zu können.

Seither wird um einen Kompromiss gerungen, den bisher weder ein runder Tisch aller beteiligter Parteien noch die Angebote des Veranstalters gebracht haben, statt 20.000 nur 10.000 Besucher auf das Gelände zu lassen und nur zwei statt drei Bühnen zu bespielen. „In der Spitze 65 dB müssten erlaubt sein“, sagt Charles. Sonst ergebe eine Musikveranstaltung, die auch Festival-Feeling bieten wolle, keinen Sinn.

Während im Hintergrund weiter für das Festival gekämpft wird, das Kulturamt Zustimmung bekundet hat und sich verschiedene Kommunalpolitiker und Vertreter der Kulturszene für den Love Family Park starkmachen, hat Cosmopop mit Datum vom 6. April Post vom Ordnungsamt bekommen.

In der „Beschallungsverfügung“, die die F.A.Z. einsehen konnte, ist für die Zeit von 10 bis 20 Uhr eine Lärmobergrenze von 55 dB und in der Zeit von 20 bis 22 Uhr ein Lärmobergrenze von 50 dB gestattet. Sven Väth könnte man da dann fast zuflüstern, er solle mit seinem Set für gute Laune sorgen