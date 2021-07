Lokaltermin „Zur Goldenen Kron“ : Feines und Deftiges

Das Lokal „Zur Goldenen Kron“ in Eschersheim bietet Schnitzel, aber auch anspruchsvolle Gerichte an. Es sieht aus wie eine Gaststätte, nur etwas eleganter – auch deshalb bezeichnen die Betreiber es als Edelwirtshaus.

Ein Edelwirtshaus haben Pit Punda und Alfred Friedrich das Lokal genannt, das sie 2017 gemeinsam in Frankfurt-Eschersheim eröffnet haben – und damit ist der Charakter des Hauses perfekt benannt. Es sieht aus wie eine Gaststätte, nur etwas eleganter. Für einen Besuch reserviert man, mit Glück findet man aber auch spontan einen Platz. Und: Es gibt Gerichte, von denen manche auch in schlicht gestrickten Orten auf der Karte stehen, sie sind hier nur ungleich besser.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Zur Golden Kron“ ist der offizielle Name des ehemaligen Apfelweinlokals, und weil der Küchenchef Alfred Friedrich heißt, darf man den Begriff des Edlen darin heute so ernst nehmen wie an dem Tag, an dem hier das erste Wiener Schnitzel gebraten wurde: aus dem Kalbsrücken, dünn, aber nicht papierdünn geklopft, in geklärter Butter gebraten, mit einer Panade, die sich luftig wölbt, weil unter die verquirlten Eier, in denen das Fleisch kurz gebadet hat, bevor es sich mit Semmelbröseln bedecken ließ, etwas geschlagene Sahne gezogen wurde. Serviert wurde und wird das mit einem Salat aus Kartoffeln und Feldsalat und mit Gebirgspreiselbeeren – perfekt.