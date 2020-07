Lokaltermin : Fleisch und Bohnen und der Als-ob-Burger

Wird der Steakhaus-Boom in Frankfurt anhalten, ein Boom, den eine von Männern dominierte Geschäftswelt der Banken und Kanzleien in der Innenstadt wahrscheinlich mindestens so sehr befördert hat wie die Tatsache, dass solche Lokale gemeinhin niedrigschwellig sind, auch wenn ihr Angebot hochpreisig ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

„The Ash“ heißt ein großes Steakhaus mit Bar, das Anfang des Jahres am Rand des Bankenviertels eröffnet worden ist. Gut sichtbar brennt innen eine meterhohe virtuelle Flamme. Es ist die erste Filiale in Hessen einer kleinen Kette, die in Nordrhein-Westfalen bislang acht Betriebe hat. Hochwertiges Fleisch, aber kein Fine Dining, Musik und eine insgesamt gelassen-amerikanische SupperClub-Atmosphäre: so beschreibt Kent Hahne, Gründer der Betreibergesellschaft Apeiron, das Konzept von „The Ash“, das er 2015 erfunden hat. Mit Systemgastronomie kennt Hahne sich aus, seine Firma ist Franchisenehmerin etlicher L’Osteria-Filialen, außerdem hat Apeiron noch die Marke Gin-Yuu.