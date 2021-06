Lokaltermin „Stanley“ : Fisch im Brötchen, Fisch in der Suppe

Auf dem Bürgersteig Tische, die bodentiefe Fensterfront komplett offen. Vor der Tür Leute, die rauchen, manche lassen sich vom Barmann einen Drink rausbringen. Musik, gut gelaunter Service. Freundliche Gastgeber, alle Gäste wollen reden, alle sagen das Gleiche, immer fällt das Wort „endlich“, egal. So war es eines Abends dieser Tage im Stanley Restaurant in Frankfurt.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Als im Frühsommer 2020 der erste Lockdown beendet wurde und die Cafés und Restaurants wieder öffnen durften, blieben viele erst einmal geschlossen, auch in Frankfurt. Das war Protest gegen die pandemiebedingten Beschränkungen, die Gastronomen seit dem Ausbruch der Krise hinnehmen mussten. Auch jetzt haben nicht alle gleich aufgemacht, als sie es gekonnt hätten, viele, weil sie zunächst zwar die Terrassen öffnen durften, aber die Innenräume nicht und das Wetter ihnen für einen reinen Unter-freiem-Himmel-Betrieb nicht sicher genug erschien.

Fisch aus der Wetterau

Inzwischen erlaubt die Inzidenz in Frankfurt Außengastronomie ohne Testpflicht und die Bewirtung innen von Leuten, die getestet, geimpft oder genesen sind. Und immer mehr Restaurants, die zunächst zu blieben, machen demnächst auf. So will, zum Beispiel, Christian Mook seine fünf Betriebe in der Stadt, darunter das Zenzakan und das Franziska im Henninger Turm, am Dienstag öffnen. Das Zwei-Sterne-Restaurant Lafleur im Palmengarten-Gesellschaftshaus arbeitet wieder, das israelische Bar Shuka im Bahnhofsviertel, das mit den Brüdern James und David Ardinast die selben Betreiber wie das Stanley hat, ist ebenfalls wieder buchbar.

Zurück ins Stanley. Das Restaurant mit grünem Marmor an den Wänden und auf dem Boden Estrich haben die Ardinasts 2015 eröffnet, mit einem Partner aus Berlin. Das Essen war gutbürgerlich auf gehobenem, szenig-elegantem Niveau, ein bisschen Fine Dining, aber auf eine grundsätzlich eher entspannte Art, es gab eine Mischung aus Bistrogerichten und veredelten Hausmannskost-Klassikern. Nach dem ersten Lockdown haben die Inhaber das Konzept geändert, es ist jetzt noch weniger formell, mit einem Schwerpunkt auf Fisch und innerhalb diesem mit einem Fokus auf Süßwasserfisch, den eine Zucht in der Wetterau liefert, genauso wie die Garnelen.

Leckeres Essen, engagierter Barkeeper

Grob zusammengefasst ließe sich das jetzige Essen (Fischbrötchen im Brioche, viele Salate, ganze Fische wie Zander und Forelle zum selbst filetieren, für Fleischesser Kalbsrücken und Wiener Schnitzel) als eine unkomplizierte Wohlfühlküche beschreiben, das würde aber nicht allem auf der Karte ganz gerecht. Die Fischsuppe mit Pulpo, Seeteufel, Forelle, Garnelen und Bachsaibling zum Beispiel hat einen wunderbar tiefgründigen, mit Safran so gewürzten Fond, dass die ganz zarte Bitternis, die er beisteuert, eine leichte Irritation ergibt, oder anders: die Sache interessant macht.

Mehr zum Thema 1/

Eine gute Vorspeise ist das Forellentatar mit Gurke, Zitrone und Apfel, abermals der guten Würzung wegen und weil es mit Chips aus Linsenmehl serviert wird. Auch zu empfehlen: die Fischstäbchen nach Arzt des Hauses, gebacken aus schneeweißem Kabeljau. Beilagen mit Radieschen und frittierten Kapern schmeckt bestens dazu, auffallend gut sind auch Dips wie die Chimichurri mit Grüne-Soße-Kräutern, die zu gebratenem Fisch passt (Gerichte bis etwa 34 Euro). Gute Weine, wenige, aber gute (und üppige) Desserts, hinter der Bar ein sehr engagierter Barkeeper, Fazit: Schön, dass es hier wieder losgeht.

Stanley Restaurant, Ottostraße 16-18 in Frankfurt. Telefon: 069/26 94 28 92. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 18 Uhr an. stanleydiamond.com