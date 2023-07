Als Sommer-Pop-up betreibt das Kempinski-Hotel Gravenbruch sein Restaurant „Levante“ in diesem Jahr erstmals wieder seit 2019. Das Lokal hat außer seinen Innenplätzen eine große Terrasse am hauseigenen See, das macht einen Teil seines Reizes aus. Der Rest liegt in dem vermuteten Versprechen, dass in einem Fünf-Sterne-Hotel Topqualität geboten wird und Gerichte, die ihren Ursprung in den Ländern des östlichen Mittelmeerraumes haben, in besonderer Raffinesse präsentiert werden. Für die aktuelle Saison, die Anfang Oktober enden soll, hat Hoteldirektor Kai Behrens ein Team aus dem Kempinski Muscat im Oman verpflichtet, darunter den Küchendirektor des Hotels, Julien El Khal.

Auf der Karte des „Levante“ stehen jetzt Gerichte aus Libanon, aus Syrien und Jordanien – viele Speisen sind mit Kichererbsen und Linsen, Pistazien und Nüssen zubereitet, gewürzt wird oft mit Petersilie, Koriander und Knoblauch. Zu den Vorspeisen, die bei dieser Art von Küche wohl jeder Gast erwartet, gehört Hummus, auch das „Levante“ bietet den Klassiker an: sehr cremig, sehr kalt und mit viel Olivenöl.