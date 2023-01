Lokaltermin bei Nelson Müller : Nachlässigkeiten zu Sterne-Preisen

Aktualisiert am

Auf Burg Schwarzenstein im Rheingau sind die Ansprüche hoch – auch die kulinarischen. Aber in der Gourmet-Brasserie „Müllers auf der Burg“ scheint manches aus den Fugen geraten zu sein.

Steht auf der Burg nur selten selbst am Herd: Fernsehkoch Nelson Müller Bild: dpa

Die Gastronomie hat es schwer. Sie wurde von der Pandemie besonders hart getroffen, und seit dem Ende der Corona-Einschränkungen haben Wirte, Köche und Gastgeber nun mit Personalmangel und Kostensteigerungen zu kämpfen. In Zeiten des Krieges und der Unsicherheit leiden Lokale und Restaurants zudem unter der Zurückhaltung und gesunkenen Konsumfreude der Gäste. Manchmal aber müssen auch die Gäste leiden – so wie wir vor ein paar Tagen beim Besuch des Restaurants „Müllers auf der Burg“ in Johannisberg im Rheingau.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Der aus dem Fernsehen bekannte Koch Nelson Müller hat dort im Hotel Burg Schwarzenstein im Sommer 2020 einen Ableger seiner Brasserie „Müllers auf der Rü“ eröffnet, die er in Essen zusätzlich zu seinem mit einem Stern ausgezeichneten Restaurant „Schote“ betreibt. In dem gläsernen Pavillonanbau des luxuriösen Hotels hatte zuvor Nils Henkel mit seinem Gourmetrestaurant zwei Michelin-Sterne erkocht, noch im ersten Corona-Lockdown aber war ihm von den Hotelbetreibern gekündigt worden. Müller sollte mit seinem etwas einfacheren, aber dennoch anspruchsvollen Brasserie-Konzept einen Neustart ermöglichen.