Lokaltermin L'Arôme : Wo man in Frankfurt nach der Oper essen kann

Die Gastronomie mit ihrem Versprechen von zwar viel, aber nicht fremdbestimmter Arbeit, wenn man sich selbständig macht mit einem Restaurant, zieht immer wieder Wagemutige an. Investoren und Hausbesitzer, die auf die Belebung einer Immobilie durch einen gas­tronomischen Betrieb hoffen, tun das Übrige dazu, dass immer wieder Lokale eröffnet werden. Auch in schwierigen Zeiten wie diesen geschieht das, trotz des Personalmangels in der Gastronomie und obwohl über das weitere pandemische Geschehen das letzte Wort noch längst nicht gesprochen ist. Schön, wenn sich Leute etwas trauen, so wie Hai Minh Hoang, der in Frankfurt unlängst das Restaurant L’Arôme eröffnet hat, direkt neben der „Komödie“ und in Sichtweite zu Oper und Schauspielhaus.

In Frankfurt hat Hai schon vorher Spuren hinterlassen, er hat im „La­fleur“ im Palmengarten-Gesellschaftshaus gearbeitet, unter Alfred Friedrich noch. Viele Fans hatte er als Küchenchef der „Frankfurter Botschaft“ im Frankfurter Westhafen. Er hat dort französisch mit asiatischem Einschlag gekocht, fein und präzise ausgearbeitet, mit Aromen, die deutlich waren, aber dezent; wenn Schärfe hervorstach, dann meistens nadelspitzenzart. Im Grundsatz ähnlich ist auch das Essen im L’Arôme konzipiert, manches hat ein bisschen mehr gewürzte Wucht, anderes weniger, besonders gut gelingen dabei die Fischteller.