Lokaltermin „The Roof“ : Fusions-Küche mit Skyline-Blick

Grandiose Aussicht auf die Stadt: An den Tischen im Restaurant und in der Lounge des „Roof“ haben die Gäste die Frankfurter Skyline stets perfekt im Blick. Bild: Wonge Bergmann

Ob die Leute von der Fluggesellschaft schon einen Blick aus dem Fenster geworfen haben? Es sieht nicht so aus, noch sind sie mit der Begrüßung beschäftigt, tummeln sich beim Stehempfang direkt neben der offenen Küche und schütteln fleißig Hände. Für die grandiose Aussicht, die sich durch die großen Panoramafenster auf die beleuchtete Frankfurter Skyline bietet, scheint keiner ein Auge zu haben. Aber vielleicht waren die Herrschaften auch schon öfter hier und sind einfach nicht mehr so beeindruckt wie jene Gäste, die zum ersten Mal in die zwölfte Etage des B’mine-Hotels in Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen kommen.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das B’mine ist Teil einer kleinen Hotelkette und eines von einer ganzen Reihe von Häusern, die in den vergangenen Jahren in dem einstigen amerikanischen Militärquartier eröffnet wurden. Es hat 240 Zimmer, von denen die aufregendsten jene sind, in die der Gast dank einer aufwendigen Fahrstuhlkonstruktion sein Auto mitnehmen und gewissermaßen direkt neben seinem Bett parken kann. Das mag nach einer Spielerei klingen, ist bei einer bestimmten Klientel aber durchaus gefragt.