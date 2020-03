Lokaltermin : Pastrami und Karotte

Herzhaftes und Rustikales, schlau gemacht: So fing es an im Frankfurter Restaurant Bidlabu. Einen großen Schritt nach vorne gemacht hat das Lokal, als André Rickert als Küchenchef zum Team stieß. Wir haben für Sie hineingeschmeckt.

Fünf Jahre alt ist das Bistro „Bidlabu“ in der Frankfurter Innenstadt, und je nach Sichtweise ist das eine lange oder eine kurze Zeit. Für das Lokal an einer Parallelstraße der Freßgass war sie bis jetzt auf jeden Fall erfolgreich. Und ist es hoffentlich weiterhin. Denn was in der winzigen Küche geschieht, die nur eine Glasscheibe von dem auch nicht gerade großen Gastraum trennt, zeitigt Ergebnisse, die immer interessanter wurden.

Herzhaftes und Rustikales, schlau gemacht und deshalb mehrheitsfähig auch bei einem Publikum, das nicht gerade das für gutbürgerliche Gasthäuser typische ist: So hat es angefangen im „Bidlabu“. Aus den frühen Tagen noch immer im Angebot ist Pastrami, ein kräftig gewürzter gekochter Rinderschinken, der mehr oder minder stark gepökelt worden ist und hauchdünn aufgeschnitten serviert wird. Im „Bidlabu“ gibt es dazu Krautsalat und russische Mayonnaise.