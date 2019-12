Lokaltermin : Saftiges Fleisch und sei es vom Fisch

Aktualisiert am

Pop-up-Restaurants gehören zum Konzept im Hotel Kempinski in Gravenbruch. Nun stehen Fleisch und Asia-Gerichte im „Niu“ auf der Karte. Unbedingt probieren: den Niu-Mule. Wir haben für Sie hineingeschmeckt.

Saisonwechsel im Hotel Kempinski in Gravenbruch: Bis zum 30. April werden dort wieder Fische und Steaks serviert, im „Niu Steakhouse“. Pop-ups gehören zum Konzept in dem weitläufigen Hotel. Die Restaurants „Esszimmer“ und „Torschänke“ dort bestehen das ganze Jahr über. Daneben wird im Sommer in gesonderten Räumen levantinische Küche angeboten, nun stehen Fleisch und Asia-Gerichte im „Niu“ auf der Karte.

Küchenchef ist Robin Eisermann, er kommt aus dem Mövenpick Hotel Frankfurt City, der junge Restaurantleiter Christian Rothe war zuvor im Schlosshotel Kronberg tätig. Eingerichtet ist das „Niu“ in den blaugrün gestrichenen Räumen des einstigen Ein-Sterne-Restaurants „Sra Bua“. Das junge, sehr engagierte Servicepersonal gibt sich Mühe, die Atmosphäre aufzulockern.