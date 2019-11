Lokaltermin : Fjord-Forelle und Bäckchen

Im Idealfall fügen sich Speisen, Weine und Service in einem Restaurant zu einem stimmigen Gesamtensemble. Im Frankfurter „Heimat“ gelingt das seit Jahren in Perfektion. Wir haben für Sie hineingeschmeckt.

Vor allem am Abend wirkt der Pavillon mitunter ein bisschen verloren. Wie ein kleines, flaches Raumschiff, das sich in die Häuserschluchten der Großstadt verirrt hat, steht er mit den geschwungenen Formen der Fünfziger und seiner dezenten Beleuchtung an der vielbefahrenen Berliner Straße in der Frankfurter Innenstadt wie ein aus der Zeit gefallener Ort der Gastlichkeit. Und genau das ist der frühere Kiosk und Jazz-Club auch: Seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 ist das Wein-Restaurant „Heimat“ eine der Säulen der anspruchsvollen Gastronomie in der Mainmetropole. Ein Ort des ungezwungenen Genusses mit einem ungewöhnlichen, aber durchgängigen Stil, von der Einrichtung über die Atmosphäre bis zum kulinarischen Programm.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Tische in dem ovalen Gastraum sind in einem Bogen um die langgezogene Theke angeordnet, der beste Platz zu zweit ist ein kleiner Tisch in einer Wandnische, eine Art Miniatur-Separée, das ein wenig Abstand vom lebhaften Betrieb des Lokals bietet. Der Service ist sehr aufmerksam und zugewandt. Und auch wenn einige seiner Protagonisten eine gewisse Kühle ausstrahlen, fühlt sich der Gast bestens umsorgt – vor allem bei der Weinauswahl. Angesichts der gut 500 Positionen umfassenden, europäisch geprägten Weinkarte ist eine gewisse Orientierungshilfe allerdings auch unbedingt nötig.