Lokaltermin „Grüne Gans“ : Französische Klassik in der Kronberger Altstadt

Die rote Decke ist ein echter Hingucker. Wobei manche Gäste sie vielleicht gar nicht bemerken und sich am Tisch lieber auf die Unterhaltung oder das kulinarische Programm konzen­trieren. Farbe bringen die roten Holzplanken an der Zimmerdecke aber auf jeden Fall in den Gastraum des Restaurants „Grüne Gans“. Aus einem etwas versteckt liegenden Haus in der idyllischen Altstadt von Kronberg wirft er abends ein einladendes Licht durch die Fenster auf die Straße.

Überhaupt spielt Rot in dieser guten Stube eine gewisse Rolle: An den Wänden hängen zwei rote Bilder, in der Ecke steht ein rotes Sofa, die Blumen auf den Tischen und auf der wuchtigen Theke sind rot. Und auch die Kerzen-Gläschen auf den weißen Tischdecken sind in dieser Farbe gehalten. Gediegen im besten Sinne ist die Atmosphäre in dem 2007 in einer ehemaligen Schlosserei eröffneten Lokal, das Ambiente verbindet Tradition und Moderne, hier hat alles seinen Platz, und der Service zeichnet sich durch freundliche Aufmerksamkeit und Souveränität aus – ein schöner Ort, um im Taunus einen entspannten Abend zu verleben.