Lokaltermin : Filet Mignon mit Safari-Touch

Durch die großen Panorama-Fenster sind tatsächlich Giraffen zu sehen. Ganz langsam stolzieren sie durch die Gegend. Und dann kommen auch ein paar Antilopen dazu. Die traben entspannt über das kurze Gras, knabbern ein bisschen hier und ein bisschen dort. Ab und zu macht eine einen hektischen Sprung. Aber das war es dann auch. Ansonsten herrscht gepflegte Gelassenheit in der afrikanischen Savanne – mit ihrem erstaunlichen Blick auf die Kronberger Burg und die Frankfurter Skyline.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ja, ein bisschen Safari-Atmosphäre hat die „Lodge“ wirklich zu bieten. Und das nicht nur wegen der Aussicht auf eines der Außengehege des Opel-Zoos. Auch die Einrichtung des großen Lokals am Eingang des Tierparks hat hier und da einen gewissen, nicht übertriebenen, aber erkennbaren Afrika-Touch: Das langgezogene Gebäude besteht zum größten Teil aus Holz, ebenso die Einrichtung, an der Decke dunkle Balken, am Boden helles Parkett. Die Gäste sitzen auf lederbezogenen, hölzernen Regiestühlen, überall im riesigen Gastraum sind Holz- und Bambus-Elemente zur Dekoration zu finden.