Vegane Pizza aus Mainz : Mit Cashew-Käse und Dinkel zum Genuss

Im Alten Testament rettet Noah in seiner Arche Mensch und Tier vor der Sintflut, um anschließend mit den Auserwählten eine neue, bessere Welt zu besiedeln. Ganz so dramatisch ist es in „Noahs Restaurant“ nicht, schließlich bietet die kleine Pizzeria in der Mainzer Innenstadt gerade einmal Platz für eine Handvoll Gäste. Wenn die aber dort eine der Speisen bestellen, machen sie die Welt möglicherweise auch ein bisschen besser.

Alexander Davydov Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Denn Betreiber Yannik Noah Wild bringt die belegten Teigfladen als vegane Versionen unter die Leute. Ob mit Pilzen, Mandeln, Rucola und Petersilie oder mit einer Kombination aus selbstgemachtem grünen Pesto, Zuckerschoten und Zucchini: Die cleveren Eigenkreationen schmecken frisch, abwechslungsreich und kommen tatsächlich ganz ohne tierische Produkte aus. Bei der Qualität der Zutaten überlässt Wild, der Ernährungsberatung studiert hat, nichts dem Zufall, er kauft bei einem regionalen Bio-Lieferanten und auf dem Mainzer Wochenmarkt. So hält er die Lieferwege möglichst kurz, der Umwelt zuliebe.