Eine kleine Meckerei gleich vorweg: Das mit den Drinks muss noch ein bisschen besser werden. Wer an der schönen, geselligen, mit Wein- und Spirituosenflaschen vollgestellten Bar Platz nimmt, sich ein paar Kleinigkeiten aus der Küche schmecken lässt, ein oder zwei Gläschen dazu trinkt, den ganzen Abend entspannt plaudert – und dann feststellen muss, dass der Mann hinter dem Tresen keinen Dry Martini oder Negroni mixen kann, „weil der Barkeeper heute nicht da ist“, der geht womöglich enttäuscht nach Hause. Und das hat dieses ansonsten fabelhafte Lokal im Frankfurter Nordend nicht verdient.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Denn das „atm Deli & Grape“, das im Dezember 2022 im Erdgeschoß eines Gründerzeithauses an der Ecke von Günthersburgallee und Vogelsbergstraße eröffnet hat, ist nicht nur ein großer Gewinn für die Nachbarschaft – sondern für die ganze Stadt. Zum einen kann es anspruchsvolle Weinbars mit guter Küche in einer Großstadt wie Frankfurt eigentlich nie genug geben. Und zum anderen ist die Auswahl in der Mainmetropole diesbezüglich nun auch wieder nicht so groß.