Aktualisiert am

Lokaltermin in Wiesbaden

Lokaltermin in Wiesbaden :

Lokaltermin in Wiesbaden : Feine Tropfen auf der Gass’

Die Vinothek Laquai in der Mauergasse in Wiesbaden. Bild: Wonge Bergmann

Das hätte uns am Ende tatsächlich fast die Stimmung verhagelt. Es ist doch gerade erst 21.36 Uhr – und das Erste, was uns der Mann im „Laquai“ entgegengrummelt, ist: „Wir schließen um 22 Uhr!“ O. k., aber das lässt uns eine knappe halbe Stunde für ein letztes Glas. Noch zweimal weist er uns mit ernstem Blick auf seine Schließzeit hin, dann lässt er uns passieren. Ein seltsamer Empfang, zumal er dann doch eine Flasche und vier Gläser auf den Tisch stellt und uns, wie die anderen Gäste auch, bis 22.19 Uhr gewähren lässt. Wir gehen am Ende halbwegs entspannt hinaus auf die Mauergasse, wundern uns aber noch ein bisschen über dieses Verständnis von Gastfreundschaft.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Mauergasse ist mit ihren Läden, Lokalen und der autofreien Flanieratmosphäre seit Langem ein Schmuckstück in der Wiesbadener Innenstadt. Zuletzt hat sie sich zu einer richtigen Gastromeile gemausert, zur kleinen Fressgass’ der Landeshauptstadt. Ein beliebtes Käsegeschäft und ein Weinladen haben zwar geschlossen, stattdessen sind aber mehrere Lokale hinzugekommen, sodass sich jetzt eine italienische Kaffee- und Aperitif-Bar, eine Paninoteca, ein Vietnamese, eine Bierkneipe und vor allem gleich vier Wein- und Sektbars entlang der Gasse aneinanderreihen. Anlass genug, mit einem kleinen Zug durch die Gemeinde den direkten Vergleich zu suchen und allen vier Weinlokalen an einem Abend einen Besuch abzustatten.