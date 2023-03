Lieblingsgerichte der Redaktion : Glasierter Knusper-Schweinebauch

Aktualisiert am

Schweinebauch hat es schwer in unserer gesundheits- und kalorienbewussten Welt. Aber unser Autor liebt ihn – vor allem als knusprigen „spicy pork belly“.

Eines gleich vorab: Wenn Sie keinen Schweinebauch mögen und ihnen schon bei dem Wort ganz anders wird, wenn Sie eine ausgeprägte Fett-Aversion haben oder womöglich aus grundsätzlichen Erwägungen vom Verzehr von Schweinefleisch oder überhaupt tierischen Produkten absehen, dann steigen Sie am besten jetzt aus diesem Text aus. Sie können ihn natürlich gerne bis zum Schluss lesen, aber er wird ihnen keine Freude bereiten und ihre Abneigung mit Sicherheit eher bestärken als mildern. Mit dem Schweinebauch ist das nämlich so eine Sache. Er ist nicht nur sehr fett, durchwachsen und glibberig, er hat in unserer gesundheits- und kalorienbewussten Welt voller Fleischersatzprodukte auch seinen guten Ruf als ebenso günstige wie sättigende Speise verloren. Leider.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Ich habe Schweinebauch als Beilage zu Grünkohl kennengelernt. Zusammen mit der klassischen niedersächsischen Bregenwurst wurden die in der Pfanne angebratenen, geräucherten Bauchscheiben schon von meiner Großmutter zu Kohl und Kartoffeln gereicht, oder zu Sauerkraut. Na ja, und was soll ich sagen: Ich habe ihn schon als Kind geliebt und mich von dem vielen weißen, glasigen Fett und den gerümpften Nasen meines Bruders und meiner Cousins nicht abschrecken lassen.