Lokaltermin im Occhio d'Oro : Im Paternoster zu den Pappardelle

Eine der attraktivsten Dachterrassen in Frankfurt, die gastronomisch bespielt werden, hat das Flemings Hotel am Eschenheimer Tor. Das zugehörige Restaurant ist unlängst neu eröffnet worden, unter dem Namen „Occhio d’Oro“, es bietet italienische Regionalküche an, die ihre Wurzeln im Toskanischen hat. Wem das bekannt vorkommt und wer vielleicht auch den einen oder anderen in dem Lokal wiedererkennt: Ein großer Teil des Teams hat früher im „A Casa di Tomilaia“ gearbeitet.

Das Hotel am Eschenheimer Tor war einmal ein als Bayer-Haus bekanntes Büro- und Geschäftshaus, es wurde 1952 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Hotel ist es seit 2008 und das sogenannte Flagship-Haus der Flemings-Kette, zu der heute 13 Hotels gehören. Pandemiebedingt waren 2021 drei Hotels geschlossen worden, jetzt spricht das Management wieder von Expansion und auch von einer Neuausrichtung, zu der das „Occhio d’Oro“ gehört.

Unverändert schön ist der Blick, der sich in dem Lokal bietet, sei es von drinnen nach draußen oder von der Terrasse aus auf die Stadt, nicht wegen der Höhe, sondern wegen der Sichtachsen. Auch schön: Im Haus ist ein Paternoster, mit dem man hinauf ins Lokal fahren kann. Zu laufen hat aber auch Reiz: Die Treppe hat ein Art-déco-Geländer und das Treppenhaus ist, gemessen daran, dass heute eher in die Höhe als in die Breite gebaut wird, verschwenderisch dimensioniert.

Ein paar echte Profis sind am Werk

An einem frühem Abend mitten in der Woche sind das Restaurant und der Innenraum gut besucht, später werden drinnen und draußen fast alle Tische besetzt sein. Der Service hält tapfer die Stellung und wirft, wo er Lücken hat, die wahrscheinlich darin wurzeln, dass viele Aushilfen beschäftigt sind, zu seinen Gunsten besondere Freundlichkeit in die Waagschale, wenn anderes mal nicht so gut klappt. Ein paar echte Profis sind aber auch am Werk, das gleicht aus. Uneingeschränkt gut ist, was die Küche bietet.

Sie arbeitet produktbetont und phantasievoll mit guter Ware und feiner geschmacklicher Abstimmung, die das Essen auf dem Grat hält, der eine Italienisch-wie-es-sie-überall-gibt-Küche vom Aufwendigen auf Gourmetniveau trennt; das mögen viele, wenige bieten es. Beispiele unter den Vorspeisen sind die Burratina, die mit Tomatenmarmelade und einer großen und milden, geschmorten und gehäuteten Peperoni serviert wird, oder der Tomaten-Brot-Salat, in dem neben roten auch gelbe Tomaten und ein bisschen Fenchel einen sommerlich-sonnigen und mild-säuerlichen Geschmack erzeugen.

Die Pappardelle mit Salsiccia sind fein-deftig, die Parmigiana wird in einer nachgerade elegant jeder Schwere enthobenen, saftig und knusprig auf die entscheidenden Komponenten Tomate und Aubergine reduzierten Form serviert. Top auch die gegrillte Wolfsbarsch-Schnitte. Tipp: als Beilage den rustikal zwiebelversetzten Spinat oder die Röstkartoffeln wählen, wer beides bestellt, hat eine Menge, die man gut zu zweit essen kann (Hauptgerichte bis etwa 30 Euro).

„Occhio d’Oro“ im Flemings Hotel, Eschenheimer Tor 2, Frankfurt. Telefon: 0 69/9 89 72 85 00. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 17 Uhr an. Sonntags und montags Ruhetage. www.occhio-doro.com