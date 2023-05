Das mit dem Nebel ist in der Sushi-Szene gerade ganz doll in Mode. Irgendwann ist vor ein paar Jahren jemand auf die Idee gekommen, sein Reis-und-Fisch-Häppchen-Angebot mit etwas Trockeneis zum Event zu machen – und mittlerweile werden die Gäste in Sushi-Lokalen landauf, landab immer öfter in feinen geruchlosen Nebel gehüllt. Mit der klassischen japanischen Sushi-Küche hat das nicht viel zu tun. Aber das haben Soja-Mayo, frittierte und flambierte Rolls, vegetarische Maki und Zugaben wie Gänseleber oder Trüffel auch nicht. Die Sushi-Kultur hat sich längst von ihren Wurzeln gelöst und hat auf ihrem weltweiten Siegeszug ebenso wie der Burger und die Pizza ein erstaunliches Eigenleben entwickelt.

Eine in diesem Sinne freischwebende, moderne Sushi-Küche erwartet die Gäste auch in dem Frankfurter Lokal „Here Sushi“ im Stadtteil Bockenheim. Auf der umfangreichen Karte des im Erdgeschoss eines Neubaus untergebrachten Restaurants finden sich manche Gerichte, die mit der japanischen Klassik eigentlich nichts zu tun haben – ob es nun der koreanische Kimchi, das thailändische Enten-Curry, das argentinische Entre­côte, die Kürbissuppe, das getrüffelte Lachs-Tatar oder das Mochi-Panna-Cotta-Dessert ist.