Aktualisiert am

Er habe keine Scheu davor, im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Restaurant zu eröffnen, sagte Steffen Henssler, als er im vergangenen September genau das tat. Die Stadt als Standort für seine Unternehmen kannte er zu diesem Zeitpunkt schon recht gut. 2019 hatte der Hamburger Koch und Multigastronom im Hauptbahnhof eine Filiale seiner Imbisskette Ahoi eröffnet, sie in der Pandemie allerdings wieder geschlossen.

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Anfang 2021 war der aus etlichen TV-Formaten bekannte Henssler als Untermieter in die damals noch als Fünfsternehotel betriebene Villa Kennedy gekommen, mit zwölf Köchen, und hatte dort einen vorläufigen Ableger seines Su­shi­betriebs „Go“ eröffnet. Von der Villa aus wurden Fischhäppchen ausgeliefert, auch abholen konnte man sie. Parallel dazu ließ Henssler ein Lokal an der Düsseldorfer Straße renovieren, im Erdgeschoss eines modernisierten Hauses, das vor langer Zeit einmal das Hotel Hohenzollern war – wenn man auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht und weit nach oben blickt, sieht man den Schriftzug unter dem First.