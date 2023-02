Cold Case seit 30 Jahren : Taximorde werden neu aufgerollt

In den Achtzigerjahren wurden in Hessen zwei Taxifahrer auf brutale Weise getötet. Der Täter wurde nie gefasst. Nun sehen die Ermittler erstmals einen Zusammenhang. Der Fall soll in Kürze in „Aktenzeichen XY“ vorgestellt werden.