Lokaltermin „French Bento“ : Margaritas, Gimlets und geröstete Garnelen

Dieser Drink macht seinem Namen wirklich alle Ehre. „How to kill a horse“ heißt der Cocktail, und seine Zutatenliste liest sich wie eine Kampfansage: Rye Whiskey, Bourbon, Cognac. Dazu ein wenig Ahornsirup und ein paar Spritzer Cocktail-Bitters, serviert in einem großen Glas auf Eis mit Orangenzeste. Das bringt natürlich weder ein Pferd noch einen erfahrenen Cocktailtrinker um – aber Wirkung zeigt diese an den klassischen „Old Fashioned“ angelehnte Kombination natürlich schon.

Allerdings, und das zeichnet im Grunde jeden anspruchsvollen und guten Cocktail aus, stimmen bei diesem „Signature“-Drink von Michael Nagy alle Proportionen perfekt. Statt eines hochprozentigen Schädelhammers bekommt der Gast einen zwar sehr potenten, aber auch bemerkenswert harmonischen Mix auf die Theke gestellt. Etwas zum Genießen, nicht zum Betrinken.