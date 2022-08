Lokaltermin in Frankfurt : Tapas und Wein am Theaterplatz

Als 2007 drei Männer in Frankfurt ein Fast-Food-Lokal einrichteten, schlug ihnen viel Sympathie entgegen, weil es eines war, wie es bis dato weit und breit keines gab: „Die Kuh die lacht“ an der Schillerstraße war die erste Hamburger-Bar mit Bio-Burgern in Frankfurt und Umgebung. Die Geschäftsidee hatten Matthias Schönberger und Tobias Jäkel, die Gründer und Inhaber der Nudelbar-Kette „Mosch Mosch“, und ihr Partner Bodo Wanjura. Zwei Trends sollten verschmolzen werden, hieß es damals, der Wunsch nach schnellem Essen und die Sehnsucht nach Qualität gerade bei tierischen Produkten.

Drei Jahre nach der Eröffnung machte Wanjura eine Filiale gegenüber dem Theaterplatz auf, Eröffnungen in anderen Städten folgten. Noch einmal zehn Jahre später wollte er umsatteln. Er ließ das Restaurant neu gestalten, optisch und inhaltlich, und präsentierte es als „Vunk Food“, auf der Karte standen jetzt vegane Burger. Der Zeitpunkt zwei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown war denkbar ungünstig, das Konzept, das bei Erfolg auf alle „Die Kuh die lacht“-Filialen hätte angewendet werden sollen, kam nicht richtig in Schwung und wurde bald aufgegeben.