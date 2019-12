Lokaltermin : Französisch, japanisch, klassisch

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das „Grill Royal“ in Berlin eine Institution. Ein Szene-Treff sondergleichen, ein geradezu magnetischer Ort für Schauspieler, Musiker Künstler und deshalb auch für den Rest der Hauptstadt-Hautevolee. In Frankfurt ist die Promi-Dichte nicht annähernd so groß wie an der Spree, aber die Macher des Szene-Restaurants haben den Schritt an den Main dennoch gewagt: Anfang November haben sie am Rande des Bahnhofsviertels eine Dependance mit dem Namen „Le Petit Royal“ eröffnet.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z. Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

In dem angenehm ruhigen, hochwertig gestalteten Souterrain-Lokal in einem aus vier Gründerzeit-Villen bestehenden Ensemble am Jürgen-Ponto-Platz, in dem die Althoff-Hotelgruppe nach spektakulärer Renovierung sein Ameron Neckarvillen Boutique Hotel eröffnet hat, wird den Gästen das in Berlin erprobte und unerhört erfolgreiche Edel-Steakhouse-Bistro-Programm des Mutterhauses geboten: Austern, Kaviar, Hummer, Wildfanggarnelen, Premium-Steaks und jede Menge erlesene Weine zu Preisen, die selbst im boomenden, für seine zahlungskräftige internationale Community bekannten Frankfurt nicht alltäglich sind. Wie das beim Publikum ankommt, das im Gegensatz zur hauptstädtischen Szene weniger aus Prominenten als aus Businessleuten aller Art besteht, wird sich zeigen. Ein Gewinn für die Mainmetropole ist „Le Petit Royal“ aber allemal.