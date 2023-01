Paula Boschs Buch über Wein : Wenn es die falsche Flasche trifft

Beginnt ein Berufsleben in seine späte Phase zu gehen, haben viele bekannte Menschen das Bedürfnis, zurückzublicken und die Welt daran teilhaben zu lassen. Für Memoiren reicht das von Autoren und Verlagen vermutete Interesse nicht immer, für Erinnerungen und Geschichten rund um die Person und ihr Tun aber recht oft, um so öfter, je größer der Kreis derer ist, die mit Autor oder Autorin in Kontakt gekommen sein können.

Bei Paula Bosch, die 30 Jahre lang Sommelière im Restaurant Tantris in München war, könnten das viele sein. Weinbücher, die sie verfasst oder an denen sie mitgewirkt hat, sind schon einige auf dem Markt. Jetzt hat sie mit „Eingeschenkt“ einen Band vorgelegt, der ein bisschen Lebensgeschichte ist und ein wenig Weingeschichte und ein paar Geschichten aus der Welt der Spitzengastronomie versammelt. Bosch, 1956 am Rand der Schwäbischen Alb geboren, hat eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Hotel Vorfelder in Walldorf gemacht, sie war Chef de Rang in der Weinstube Leimeister in Königstein im Taunus, fing dort an, sich auf die Weinberatung zu spezialisieren.

Erfolg und Bekanntheit trotz vieler Hindernisse

Danach begann, was in einer damals durch und durch männerdominierten und männerfixierten gastronomischen Welt ein steiniger Weg war, der aber gerade wegen der Hindernisse, die auf der Spur lagen, zu Erfolg und Bekanntheit führten: Dass Paula Bosch in der deutschen Restaurantlandschaft die erste Frau auf einem Sommeliersposten war, ist in der Kulturgeschichte derselben eine feststehende Notiz. Davor standen Akzeptanzprobleme. Als Bosch sich in Frankfurt im Hotel Inter-Continental als Sommelière bewarb, wurde sie abgewiesen mit dem Verweis darauf, dass der Wein Männersache sei.

Nicht anders ergingt es ihr in Pflaums Posthotel in Pegnitz, bevor sie 1981 Chef-Sommelière im Inter-Continental in Köln wurde. Später arbeitete sie in gleicher Funktion bei Günter Scherrer im Restaurant Victorian in Düsseldorf, und als 1988 der Gault Millau zum ersten Mal einen „Sommelier des Jahres“ wählte, war das Paula Bosch. Drei Jahre später wechselte sie ins Tantris, das zu dieser Zeit drei Michelin-Sterne hatte und einen Weinkeller mit 35.000 Flaschen, und blieb dort bis 2011; seitdem ist sie selbständig, als Beraterin, als Autorin.

Zu sagen und zu erzählen hat Bosch viel, was dem Buch zum Vorteil gereicht und zum Nachteil auch. Über ihre Berufsauffassung und über Winzer und Weine, die sie entdeckt hat, ist viel zu lesen. Doch vor einem möglichen, auch voyeuristischen Vergnügen an Anekdoten, an denen im Gastgewerbe, wo es jeden Tag um Menschen geht, bestimmt kein Mangel ist, steht die Diskretion der Autorin, die in der von ihr beschriebenen Szene im weiten Sinne noch tätig ist.

Ein paar Happen dieser Art serviert sie (ein Gast, der getrüffelte Bratkartoffeln als verbrannt reklamierte, was geschah, als jemandem, der einen preiswerten Wein bestellt hatte, aus Versehen ein sündhaft teurer geöffnet wurde) und dazu einiges aus ihrer persönlichen Praxis. Eine halbe Buchseite lang ist die Beschreibung dessen, was Paula Bosch tut, wenn ein ihr anempfohlener Wein ihr nicht schmeckt. Zusammengefasst: Er bekommt eine faire Chance.