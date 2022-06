Lokaltermin „BKK Thai Street Food“ : Pad Krapao und große deutsche Rieslinge

Ausgegraben hat die Sache der Kollege aus dem Verlag. Der ist Weinfreak, das, was die Engländer „educated drinker“ nennen. Also einer, der nicht nur gerne Wein trinkt und sich für Wein interessiert. Sondern einer, der für Wein lebt, für das Thema brennt, immer auf der Suche nach neuen Winzern und Weingütern ist, nach Entdeckungen und Anregungen. Einer, der viel liest, viel trinkt und sich entsprechend gut auskennt. So einer ist dieser Kollege. Und der ruft vor ein paar Wochen plötzlich an und berichtet von diesem Lokal im Frankfurter Nordend. „Super Thai, super Weine“, sagt er. Und: „Was, den kennen Sie nicht?“ Fast ein bisschen vorwurfsvoll klang das. Na ja, und nun sitzen wir hier zusammen auf den direkt aus Bangkok importierten bunten Plastikhockern an ebenso authentischen Metalltischen – und es ist dem Urteil des Kollegen nichts hinzuzufügen.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Na ja, ein bisschen gibt es dann schon noch zu sagen. Zum Beispiel über die frittierte Hühnerhaut. Die ist in Thailand ein beliebter Snack, steht im „BKK Thai Street Food“ als Nang Gai Tord auf der Karte und ist – der Begriff steht bei uns eigentlich auf dem Index, aber diesmal muss es einfach sein – unfassbar lecker. Steht das Schälchen mit den knusprigen Teilchen erst einmal auf dem Tisch, kann man gar nicht mehr aufhören, sie in scharfe Sriracha-Chili-Soße oder in die hausgemachte süße-saure Soße zu dippen und zu verschlingen.