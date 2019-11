Lokaltermin : Schlange stehen für Hummus

In der Türkei ist „Big Chefs“ eine Restaurantkette mit vielen Filialen. Jetzt gibt es auch in Frankfurt eine. Viele wollen hin. Wir haben für Sie hinein geschmeckt.

An einem Samstagabend gegen 21 Uhr hat sich vor dem Eingang von „Big Chefs“, einem großen, schicken Schnellrestaurant mit türkischer Küche im Einkaufszentrum My Zeil, eine lange Schlange gutgekleideter junger Leute gebildet. Reservierungen gibt es nicht. Wer hier essen will, steht an. Eine Concierge hält die Hungrigen vom Eintreten ab, auch wenn freie Tische zu sehen sind, muss man warten. „Der Service muss klarkommen“, sagt sie. Per Handzeichen verständigt sie sich dann mit einem der Kellner, ob wieder Leute einzulassen seien. Trotz des Andrangs draußen herrscht dann drinnen keine Hektik, die Atmosphäre ist entspannt.

Das „Big Chefs“ mit einem Ganztagsangebot von Frühstück bis zu Dinner und Margaritas ist die erste Deutschland-Filiale einer Kette, zu der in der Türkei und im Mittleren Osten mehr als 60 Lokale gehören. Das Unternehmen hat 2007 in Ankara eine Frau gegründet, Gamze Cizreli. Die Expansion nach Frankfurt ist auch deshalb interessant, weil Restaurants mit türkischem Essen hier rar sind, rechnet man aus ihrer Anzahl die Döner-Lokale heraus. Zugleich gibt es im Rhein-Main-Gebiet eine große türkische und deutsch-türkische Community; um potentielles Publikum braucht sich das „Big Chefs“ auf der „Foodtopia“-Etage des Frankfurter Einkaufszentrums wohl keine Sorgen zu machen.