Die Restaurant-Meile an der Alten Oper in Frankfurt hat Zuwachs bekommen: Im „Alfio’s“ gibt es gehobene italienische Kost zu ebenso gehobenen Preisen.

Jetzt müssen wir doch einmal über Geld reden. Genauer gesagt über Preise. Noch genauer: über Preise in der Gastronomie. Die haben in den vergangenen Wochen nicht nur gefühlt, sondern auch real spürbar angezogen. Dahinter stecken die allgemeine Inflation und die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Getränke, bei vielen Gastronomen aber auch die Schwierigkeiten, gutes und überhaupt Personal zu bekommen. Die meisten Gäste akzeptieren das – zumindest bis sie für ein Glas Rosé knapp 16 Euro, einen Teller Nudeln gut 23 Euro und für eine Flasche Sprudel fast zehn Euro hinblättern müssen.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aber von Anfang an: Wir sitzen am Frankfurter Opernplatz. Und es ist kein Geheimnis, dass sich hier im Herzen der Finanzmetropole und im Kreise der Reichen und Schönen – und jenen, die sich dafür halten – alle Klagen über die Inflation und die Preise stark relativieren. Hier, wo sich an der Alten Oper ein nobles Restaurant an das nächste reiht, ist es schon immer ein bisschen teurer gewesen. Und die Gäste haben trotzdem im „Amoroso“ Trüffel-Nudeln gegessen, im „Charlot“ Austern geschlürft und im „Operncafé“ Champagner getrunken. Und manche Herren haben hier schon immer gerne Zigarre geraucht und manche Damen dicke Lippen und hohe Absätze riskiert.

Diese kleine Sehen-und-Gesehen-werden-Meile hat zuletzt Zuwachs bekommen: In dem noch einigermaßen neuen Gebäudekomplex des Fünf-Sterne-Hotels Sofitel Opera Quartier sind gewissermaßen als Abschluss der Genuss-Zeile zwei weitere Lokale hinzugekommen: das kunterbunte „Casa de Rosé“ und gleich daneben das italienische Restaurant „Alfio’s“ – auf dessen schöne Terrasse es uns an diesem lauen Sommerabend verschlagen hat.

Das Lokal gehört zum Reich des Frankfurter Gastronomen Giuseppe Greco, der noch drei weitere Lokale in der Stadt betreibt. Geboten wird gehobene Kost mit sizilianischem Einschlag und einem Schwerpunkt auf Fisch und Meeresfrüchten. So gibt es klassische Linguine mit Venusmuscheln oder Langostinos, Risotto mit Garnelen, aber auch rustikalen Oktopus mit Tomaten und Oliven und ein sehr schönes Vitello Tonnato mit Kapernäpfeln und Wachteleiern, und natürlich Lachs- und Thunfisch-Tatar und eine am Stück gegrillte Dorade. Außerdem Rinder-Carpaccio, Lammkarrees mit Kräuterkruste und Hühnchen in Zitronensoße. Beilagen können wie im Steakhouse extra bestellt werden – eine kleine Portion gegrilltes Gemüse gibt es für sagenhafte 12,90 Euro.

Womit wir bei den Preisen wären. Die sind – gehoben, wie an diesem Ort nicht anders zu erwarten, liegen aber mitunter auch deutlich über der Schmerzgrenze. Dass das tadellose Kalbsfilet mit Parmesankruste und grünem Spargel 44,90 Euro kostet und das Rinderfilet Rossini mit gehobeltem Trüffel 69,90 Euro, können wir noch nachvollziehen. Ebenso die 38,90 Euro für die sehr guten Seeteufel-Medaillons in Kräuter-Zitronensoße. Aber 6,50 Euro je Gillardeau-Auster? 19,90 Euro für eine gratinierte Aubergine? Und 22,90 Euro für Tagliolini mit Hackfleisch-Soße und Frischkäsecreme? Und wer um Himmels Willen hat den Küchenchef dazu verleitet, schwarze Tagliolini mit Hummer und Blattgold für 49,90 Euro auf die Karte zu nehmen? Franck Ribery?

Mehr zum Thema 1/

Richtig ärgerlich wird es für den Gast bei den Getränken: 15,90 Euro für einen Limoncello Spritz sind sportlich. Aber der gleiche Preis für ein Glas vom argentinischen Poggio ai Ginepri Rosé, von dem eine Flasche im Handel für gut zwölf Euro zu haben ist, grenzt an eine Frechheit. Da kommen die Gäste selbst an einem dem Luxus zugetanen Ort wie dem Opernplatz ins Grübeln. Die gute Küche, die beeindruckende Weinauswahl und der zugewandte, professionelle Service im „Alfio’s“ geraten so leider in den Hintergrund.

Alfio’s Opernplatz 14, Frankfurt, Telefon 0 69/35 35 95 11, Internet www.alfios-frankfurt.de. Geöffnet täglich von 11.30 bis 23 Uhr.