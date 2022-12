Lokaltermin „Abacco’s“ : Heißer Stein, gutes Fleisch

Na, das ist mal eine Ansage: „Die wahrscheinlich besten Steaks der Welt“, lautet die Überschrift auf der Internetseite der Steakhaus-Kette „Abacco’s“ für ihre jüngste Filiale. Das zeugt von großem Selbstbewusstsein und macht unmissverständlich den Anspruch deutlich, mit dem die in der Schweiz gegründete Restaurantgruppe in Deutschland auf den einigermaßen umkämpften Steakhaus-Markt drängt. Und es setzt die Betreiber der neuen Dependance im alten Druckwasserwerk im Frankfurter Westhafen von Anfang an unter einen gewissen Druck: Wer so vollmundig wirbt, der muss auch liefern – da hat das Frankfurter Publikum sicher keine geringeren Erwartungen als jenes an den anderen „Abacco’s“-Standorten in Köln, Düsseldorf, Stuttgart oder München.

Für ihre Frankfurter Filiale haben sich die Betreiber der Kette ein architektonisches Schmuckstück ausgesucht, das viele Jahre lang zu den gastronomischen Lieblingen der Frankfurter zählte und mit beeindruckender Kulisse und ordentlicher Küche eine enorme Anziehungskraft auch für Besucher aus dem Umland und Gäste aus aller Welt hatte. Die neuen Pächter haben den Ende des 19. Jahrhunderts als Maschinenhaus errichteten neuromanischen Ziegelbau renoviert, eine neue Lüftungs- und Klimaanlage einbauen lassen, neue Möbel angeschafft und manches Detail verändert, vieles in der 13 Meter hohen Halle mit den schweren, dunkelroten Vorhängen vor den Fenstern und dem riesigen Leuchter unter der Decke aber auch unverändert gelassen.