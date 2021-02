Lokalpolitisches Engagement : Verwurzelt im Ortsbeirat

Ein Parcours ist eine Strecke mit aufgebauten Hindernissen. Parkour, mit k geschrieben, ist eine Sportart, bei der man sich einzig auf die Fähigkeiten seines Körpers verlässt und sich seine Hindernisse selbst sucht. Das sind dann die Leute, die auf Mauern laufen oder sich über eine Hecke schwingen. Das kann man eigentlich überall, auch im Frankfurter Norden. Der fühlt sich ohnehin abgehängt, denn, etwas überspitzt gesagt, endet Frankfurt nahverkehrstechnisch an der Nidda.

Nur Busse führen zur Stadt oder das eigene Auto. In Harheim und Nieder-Erlenbach leben aber auch Menschen, in einem neuen Reihenhaus in Harheim zum Beispiel Oberbürgermeister Peter Feldmann und in Nieder-Erlenbach seine Vorgängerin Petra Roth.