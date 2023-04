Aktualisiert am

Am Verhandlungstisch: In einem Truck verhandeln die Fahrer telefonisch über ihren ausstehenden Lohn, unterstützt von Anna Weirich (Zweite von links). Bild: Michael Braunschädel [FAZ-Recht

Als der usbekische Fernfahrer um elf Uhr vormittags ungelenk „3819,78 Euro“ auf ein DIN-A4-Blatt schreibt, ist das ein Durchbruch. Endlich hat sein Arbeitgeber ihm Lohn gezahlt – das erste Mal seit Monaten. Zwar fehlt noch etwas, wie er in der Spalte darunter vermerkt, aber es ist ein Anfang. Der Streik der Kraftfahrer an der Raststätte Gräfenhausen hat Erfolg.

Seit fast einem Monat harren 65 Lastwagenfahrer an der Raststätte bei Weiterstadt aus, um gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren und den Lohn zu fordern, der ihnen nach eigener Aussage seit Monaten nicht gezahlt wird. Dies stritt der Auftraggeber zunächst ab. Jetzt wird verhandelt. Der Anwalt, der die drei polnischen Unternehmen vertritt, in deren Auftrag die Fahrer Güter durch Europa transportieren, teilt mit, dass die ausstehenden Zahlungen veranlasst worden seien. „Wir versuchen alles, um die Situation mit Verhandlungen zu lösen.“

Um den Überblick zu behalten, wer etwas bekommen hat, haben die internationalen Gewerkschafter, die die Fernfahrer bei ihrem Protest unterstützen, gemeinsam mit den Streikenden Zettel an die Innenplane eines Trucks geklebt. Darauf werden das jeweilige Nummernschild, die Lohnforderung und das erhaltene Geld eingetragen. Am Montagmittag sind noch viele Zettel leer.

Jeder Fahrer muss einzeln verhandeln

Hinter den Unternehmen steht das Ehepaar Agnieszka und Lukasz Mazur. Am Karfreitag hatte Mazur einen Trupp in einem gepanzerten Fahrzeug zur Raststätte geschickt, um die Trucker zum Weiterfahren zu zwingen. Die Polizei verhinderte dies und nahm 16 Personen fest. Die Fahrer streikten weiter.

Die Liste ihrer Forderungen ist einfach: „Sie wollen erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld“, sagt Edwin Atema. Der niederländische Gewerkschafter ist von den Streikenden zum Sprecher und Verhandler bestimmt worden. Doch Atema, der selbst zehn Jahre Kraftfahrer war, verhandelt nicht. Die Fahrer müssen einzeln mit ihrem Auftraggeber sprechen, nur darauf hat Mazur sich eingelassen. Unterstützt werden sie von Anna Weirich. Sie arbeitet für Faire Mobilität, ein Beratungsprojekt des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Am Mittag sagt sie zwischen zwei Verhandlungen: „Erste Fahrer haben Geld überwiesen bekommen, aber noch nicht alle und nicht alle alles.“

Die Fahrer wollen bleiben, bis alle den gesamten Lohn haben – ihnen ist klar, dass sie nur als Kollektiv Macht haben. „Die Männer schreiben hier schon Geschichte. Die stehen hier nicht nur für sich, sondern auch für ihre Familien und alle Lkw-Fahrer“, sagt Weirich. Die Situation beschreibt sie daher als „sehr außergewöhnlich“, die schlechten Arbeitsbedingungen im internationalen Straßenverkehr seien es aber nicht.

Als „Praktikant“ nur 50 Euro bekommen

So erzählt etwa ein Fahrer, dass er zwei Monate als „Praktikant“ für 50 Euro Lkw gefahren sei, bevor er einen Vertrag bekommen habe. Ein anderer berichtet, dass er immer vertröstet wurde und nur mal hier und da 100 Euro bekommen habe, um Essen kaufen zu können. „So macht der Arbeitgeber die Fahrer abhängig“, sagt Edwin Atema. Weil sie hofften, dass sie doch noch irgendwann den ausstehenden Lohn bekämen, blieben sie.

Gabriele Bischoff (SPD), stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion im Europaparlament, hat die Fahrer am Montag in Gräfenhausen besucht. „Die Gesetze bieten solche Schlupflöcher, dass es moderne Sklaverei geben kann“, sagt sie. Für Dienstag stehe die Situation der Lkw-Fahrer auf der Tagesordnung im Plenum in Brüssel. „Es darf nicht sein, dass wir auf europäischen Straßen solche Ausbeutungsverhältnisse haben“, sagt Bischoff. Sie fordert auch schärfere Kontrollen der Arbeitsbedingungen.

Auch Atema will mehr als den Lohn für die Fahrer. Es brauche eine internationale Lieferkettenstrategie. Denn viele Unternehmen wie Ikea oder Volkswagen, deren Güter die Fahrer in Gräfenhausen transportieren, hätten sich eigentlich zu gewissen Standards beim Transport verpflichtet. Sie wüssten aufgrund der undurchsichtigen Subunternehmerstrukturen aber oft gar nicht, unter welchen Bedingungen ihre Waren ans Ziel kommen.