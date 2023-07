Auf dem Rastplatz Gräfenhausen an der A5 haben sich abermals Lastwagenfahrer versammelt, die auf ihren Lohn warten. So dramatisch wie im März ist die Lage aber wohl nicht.

„Ich warte noch auf mein Geld für Mai“, sagt Aleksandre. Der Georgier hat den Lastwagen, den er im Auftrag des polnischen Transportunternehmens Imperia durch Europa fährt, am Dienstag auf der Raststätte Gräfenhausen-West abgestellt und weitere georgische Fahrer kontaktiert. Rund ein Dutzend hat sich bis Mittwochmorgen auf dem Rastplatz versammelt. Sie alle arbeiten für die Mazur-Gruppe, zu der außer Imperia die Transportunternehmen Lukmaz und Agmaz gehören. Die Polizei teilt mit, sie stehe wegen der Zusammenkunft in engem Austausch mit der Versammlungsbehörde.

Barbara Schäder Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

In Deutschland hat die Mazur-Gruppe einen zweifelhaften Ruf erlangt, als ihr Chef Lukasz Mazur im Frühjahr bei einem Streik von mehr als 60 Fahrern in Gräfenhausen mit einer polnischen Sicherheitsfirma anrückte, deren Mitarbeiter in einem gepanzerten Fahrzeug auf den Rastplatz fuhren. Die Fahrer lebten während des Streiks ausschließlich in ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der A5.

Am Donnerstag ist nur ein polnischer Mechaniker der Mazur-Gruppe an Ort und Stelle. Er habe am Dienstag in der Nähe einen Lastwagen repariert und einen Anruf von Mazur bekommen, der ihn aufgefordert habe, auf den Rastplatz zu fahren und sich die Sache anzuschauen, berichtet der Mann auf Englisch. Noch während er spricht, klingelt sein Handy: wieder Mazur. Er habe ihm gesagt, er werde das Geld überweisen, wolle danach aber die Verträge mit den protestierenden Fahrern beenden, sagt der Mechaniker nach dem Telefonat.

„Wir wollen unser Geld und dann die Firma verlassen“

Das trifft sich mit den Wünschen der Fahrer: „Wir wollen unser Geld und dann die Firma verlassen“, sagt Aleksandre, der seiner Englischkenntnisse wegen auch für die Kollegen spricht. So dramatisch wie im Frühjahr, als die streikenden Fahrer zum Teil monatelang kein Geld erhalten hatten, scheint die Lage dieses Mal allerdings nicht zu sein: Aleksandre wurde nach eigenen Angaben im Juni durchaus bezahlt, allerdings seien da eben Forderungen beglichen worden, die auf April zurückgingen, sagt er.

Dass die Mazur-Gruppe ihre Fahrer, die nicht angestellt sind, sondern über sogenannte Dienstleistungsverträge beschäftigt werden, mit Verzögerung bezahlt, hat das Unternehmen nie bestritten. Die Abrechnung geschehe erst „nach Vorlage aller möglichen Unterlagen, die mit der Ausführung der Transportdienstleistung verbunden sind“, sagte der Anwalt der Unternehmensgruppe, Krzysztof Skawianczyk, damals der F.A.Z.

Mehr zum Thema 1/

Der Arbeitskampf im März hatte seinerzeit auch die Aufmerksamkeit auf die Arbeitsbedingungen im internationalen Gütertransport generell gelenkt. Als Fürsprecher der Fernfahrer trat schon damals Edwin Atema auf, ein Mitarbeiter der niederländischen Gewerkschaft FNV, der sich für die Belange von Lastwagenfahrern in ganz Europa einsetzt. Er ist auch am Donnerstag wieder in Gräfenhausen und erfasst zusammen mit Anna Weirich vom Netzwerk Faire Mobilität, das unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt wird, die Dokumente der Fahrer. Schon nach kurzer Zeit kommt Aleksandre zu ihm gelaufen und berichtet, zwei Männer hätten ihr Geld bekommen.