Hessischer Landtag : Linke stellt Referenten nach Vorwürfen frei

Der Fraktionsvorstand der hessischen Linken hat auf die Vorwürfe im Skandal um mutmaßliche sexuelle Übergriffe innerhalb der Landespartei und im Wiesbadener Kreisverband reagiert. Während einer virtuellen Vorstandssitzung am Montagnachmittag beschloss das Gremium, einen Referenten der Landtagsfraktion vorübergehend von seinen Aufgaben zu entbinden, bis die Vorwürfe geklärt sind. Dennoch stehen Partei und Fraktion weiter in der Kritik, dass sie nicht früher reagiert und Betroffene nicht stärker unterstützt haben.

Bei den hessischen Linken in Wiesbaden ist das Entsetzen groß. Es stehen Vorwürfe der sexuellen Belästigung, des Machtmissbrauchs und sexueller Übergriffe im Raum. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte zudem berichtet, dass ein „einflussreiches Mitglied der Wiesbadener Linkspartei“ im hessischen Landtag Fotos und Videos in sexuellen Posen von einer damals minderjährigen Frau aufgenommen habe. Die junge Frau, die den Referenten der Landtagsfraktion erfolglos wegen Nötigung und Beleidigung angezeigt hatte, soll sämtliche Chatverläufe und andere Nachrichten mit teilweise sehr intimen Details abgespeichert haben. Mitglieder der Partei, so bestätigte ein Sprecher, fordern eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe.

In der Kritik steht auch Janine Wissler, Ko-Bundesvorsitzende der Linken, die zur Zeit der Geschehnisse Fraktionsvorsitzende der hessischen Linken war, denn es geht bei den Vorwürfen auch um ihren Ex-Partner. In einer Stellungnahme hatte Wissler mitgeteilt, dass ihr die Vorwürfe gegen ihren damaligen Lebensgefährten bis zum Jahreswechsel 2021/2022 nicht bekannt waren. Wissler hatte sich 2018 von ihrem Partner getrennt, nachdem sich die junge Frau an sie gewandt und von dem Verhältnis berichtet hatte. Von Vorwürfen der sexuellen Nötigung und des Missbrauchs sei zu diesem Zeitpunkt keine Rede gewesen, stellte Wissler klar.

Weitere mutmaßlich Betroffene

Die 24 Jahre jüngere Frau und der Fraktionsreferent sollen sich während einer Parteiveranstaltung kennengelernt haben. Die Frau war damals selbst Mitglied der Linken. Dass der Wiesbadener Kommunalpolitiker bis zum Montag weder beurlaubt noch freigestellt worden war, sorgte innerhalb der Linken für Unverständnis. „Das hätte schon längst geschehen müssen“, war aus den Reihen der Partei zu hören.

Unterdessen hat die Jugendorganisation der Linken, Solid, mitgeteilt, dass sich weitere mutmaßlich Betroffene aus verschiedenen Landesverbänden gemeldet hätten. Laut Solid-Bundessprecherin Sarah Dubiel soll es sich dabei um mehr als 20 Personen handeln. Sie forderte eine gründliche Aufarbeitung der Vorfälle durch die Partei. Die Jugendorganisation der Wiesbadener FDP wirft der Linken in Wiesbaden und im Land unterdessen vor, „offenbar Straftaten geduldet und die Opfer sich selbst überlassen“ zu haben. In der Landeshauptstadt formiert sich derzeit eine Koalition unter Beteiligung der Linken. Die Jungen Liberalen fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und Volt aufgrund der Vorwürfe auf, die Koalitionsverhandlungen abzubrechen.

Mehr zum Thema 1/ Nach einem Bericht am Wochenende hat sich die Jugendorganisation der Linken zu Wort gemeldet. Ihr seien weitere sexuelle Übergriffe bekannt, teilte die Bundessprecherin mit.

Der geschäftsführende Landesvorstand wollte während einer Zoom-Konferenz am gestrigen Montag auch beschließen, dass zwei bis drei Vertrauenspersonen eingesetzt werden, die die Vorwürfe der sexuellen Übergriffe neutral überprüfen. Der Landesvorstand soll die Einsetzung der Vertrauenspersonen dann am 30. April während seiner Sitzung in Frankfurt final verabschieden. Der Bundesvorstand der Partei wolle am Mittwochabend zu einer Krisensitzung zusammenkommen, um über die weiteren Schritte im Umgang mit den Verdachtsfällen zu beraten, sagte ein Sprecher.