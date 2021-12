Lieferengpässe zu Weihnachten : Gewünscht und nicht bekommen

Weil irgendein kleines, aber wichtiges Teil kaputtging, das sich nicht reparieren ließ, haben wir in den vergangenen Jahren unsere Geschirrspülmaschine schon mehrfach ausgetauscht. Das mag dem harten Wasser in Südhessen geschuldet sein und dem Umstand, dass wir den Geschirrspüler mit warmem Wasser betreiben, das dank Solaranlage im Sommer sehr heiß ist.

Diesen November war es mal wieder so weit. Da wir keine großen Ansprüche haben, dachten wir, der Austausch würde ein schnell zu bewältigendes Unterfangen, eine Bestellung im Netz zumal. Dann ein Blick auf die angegebenen Lieferzeiten: Die meisten Geräte wären nicht vor Ende Januar eingetroffen.

Also fuhren wir zu einem Elektromarkt mit normalerweise großer Auswahl an Weißware. Es standen einige Herde und Kühlschränke in der Ausstellung, teilintegrierbare Geschirrspüler waren nicht zu sehen. Der Verkäufer zeigte schließlich zwei Geräte, die er am Lager hatte, die aber nicht unsere wenigen Kriterien erfüllten.

Daraufhin ein Besuch in einem der großen Elektrofachmärkte: Nicht einmal ein halbes Dutzend Geschirrspüler in der Ausstellung. Leere Zeilen, wo sonst ein Einbaugerät neben dem anderen steht. Vor allem die Spülmaschinen seien zurzeit schwer zu bekommen, berichtete der Verkäufer. Eine einzige habe er als „Black-Week“-Angebot im Lager. Weil wir sie nicht anschauen konnten, suchten wir einen weiteren Großmarkt auf. Und kauften eines von zwei vorrätigen Modellen. Eine halb gute Lösung, ein Kompromiss. Das Gerät benötigt mehr Strom und Wasser als unser voriges. Das wäre früher ein klares Ausschlusskriterium gewesen.

Schuhe: Budapester? Hier nicht

Also, dass es nun überhaupt keine Schuhe mehr gäbe, soll hier nicht behauptet werden. Es gibt nur nicht die, die unsereiner sucht. Es sind nämlich Schuhe fürs Büro fällig, schwarze, Budapester zum Beispiel, es ist ja nicht jeden Tag Homeoffice. Und die sind nicht ohne Weiteres zu haben. Zum einen, weil die Schuhmode in der Pandemie offenbar genauso herabgesunken ist wie die Mode insgesamt. Bei Görtz in Frankfurt ist es schwer, solche Produkte zu finden. Im alten Haus war ein Drittel der oberen Etage für hochwertige Schuhe reserviert, in den Läden, die die Kette jetzt noch betreibt, fristen sie ein Schattendasein.

Es überrascht aber auch, dass selbst die verbliebenen Regale halb leer sind, und dass das rührige Personal recht schnell sagen muss, jedenfalls in einer gängigen Größe wie 42 gebe es diesen und jenen Schuh nicht. In der Zentrale in Hamburg will man sich „zu dieser generellen Problematik auf dem Markt“ nicht äußern.

Mehr zum Thema 1/

Nach einer Umfrage des Branchenverbands BDSE vom Oktober kämpfen 95 Prozent der Textil-, Schuh- und Lederwarenhändler mit Lieferschwierigkeiten. Vor allem fehle die billige Ware aus Fernost. Als Gründe werden immer wieder Produktionsstopps in Vietnam wegen der Pandemie und der weltweite Containermangel genannt. Nach Billigschuhen hatte unsereiner gar nicht geschaut. Warum auch sie offenbar Mangelware sind, behält Görtz aber lieber für sich.

Heizung: Zurück ans knackende Feuer

Was gibt es Schöneres im Winter oder gar in der Vorweihnachtszeit, wenn man einen Kaminofen sein Eigen nennen darf. Schon das Sägen und Hacken des Holzes ist für den zivilisationsmüden Mann das reine Vergnügen, aber wie viel schöner ist es noch, wenn man in bullig-warmer Wohnung vor den knackenden Flammen sitzt. Und kaum zu ermessen ist, um wie viel größer dieses Vergnügen ist, wenn man sonst gar keine Möglichkeit hat zu heizen, weil die Heizung ausgefallen ist.

So was kann ja mal passieren. Solange genug Brennholz da ist, besteht erst mal kein Grund zu hyperventilieren. Nach Luft schnappen tut man ja auch schon zur Genüge, morgens unter der kalten Dusche, denn warm wird das Wasser sonst – Sie ahnen es. Also bei einem großen Hersteller eine Heizungsanlage bestellt. Der antwortete, dass man diese nicht zusammenbauen könne, es fehlten Teile, die derzeit nicht geliefert würden. Wann mit einer Lieferung zu rechnen sei? Keine Ahnung. Januar? Februar? Um es abzukürzen: Es dauerte nur zwei Monate, die Heizung steht. Gut, der Boiler für das Warmwasser, der kommt erst im Januar. Vielleicht.

Kurzer Witz zum Abschluss gefällig? Geht ein Mann im Jahr 2021 in einen Fahrradladen und sagt: „Ich hätte gerne ein neues Fahrrad.“ Riesenbrüller. Aber das ist eine andere Geschichte.